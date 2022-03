Frederico Nantes (C), director de Conmebol, durante el sorteo de la Copa Sudamericana 2022, el 25 de marzo, en Luque, Paraguay.

Se realizó en Luque, Paraguay, el sorteo de las fases de grupos de los torneos clubísticos masculinos de la Confederación Sudamericana de Fútbol: la Libertadores y la Sudamericana. En cada uno de estos eventos participan en la actualidad cuatro clubes de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacional y Peñarol en la fase de grupos de la Libertadores (Torque y Plaza participaron de fases anteriores), mientras que Wanderers y River Plate son los que avanzaron a la ronda de series de la Sudamericana después de haber eliminado a Cerro Largo y Liverpool. En el análisis teórico y desprovisto de valoraciones futbolísticas expuestas en cancha en la actualidad, se podría decir que a ninguno le tocó un grupo en el que el prejuicio nos conduzca a pensar que no habrá tantas dificultades. Por el contrario, parece…

Nacional, que estaba en el bollón de los cabeza de serie, salió sorteado para el grupo C y compartirá con los argentinos Estudiantes de La Plata y Vélez Sarsfield, y con el brasileño Bragantino de Bragança Paulista. Le tocó un lindo orden de partidos para definir en casa: debuta de visita ante Bragantino, recibe a Estudiantes, va a Buenos Aires para jugar ante Vélez, y en la rueda de revanchas va a La Plata, y remata en el Parque Central ante Vélez y Bragantino.

Por su parta, a Peñarol, también cabeza de serie, le tocó el grupo G con los guaraníes Olimpia y Cerro Porteño, y el santafesino Colón. También los aurinegros tienen la posibilidad de definir el grupo con los dos últimos partidos como locales: arranca como visita en Santa Fe frente a Colón, recibe en el Campeón del Siglo a Olimpia, viaja a Asunción para enfrentar a Cerro Porteño, y a la semana vuelve a jugar en la capital paraguaya con Olimpia, para después decidir en casa ante Cerro Porteño y Colón.

Los dos primeros avanzan a octavos de final mientras que el tercero de cada grupo pasa a la misma instancia, pero de la Sudamericana. Esta parte de la Libertadores se jugará martes, miércoles y jueves entre el 5 de abril y el 26 de mayo.

El orden total de las series quedó de esta manera:

- Grupo A: Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petrolero.

- Grupo B: Atlético Paranaense, Libertad, Caracas y The Strongest.

- Grupo C: Nacional, Vélez Sarsfield, Bragantino y Estudiantes de La Plata.

- Grupo D: Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Deportes Tolima y América Minas Gerais.

- Grupo E: Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready.

- Grupo F: River Plate, Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza.

- Grupo G: Peñarol, Cerro Porteño, Colón y Olimpia.

- Grupo H: Flamengo, Universidad Católica, Sporting Cristal y Talleres.

Sudamericana

Tampoco resultó nada simple la próxima competencia de River Plate y Wanderers, de acuerdo a lo que deparó el sorteo de las series.

Wanderers, que estaba en el bolillero 2, fue el primero en aparecer en la serie A, en la que quedó junto a Lanús, Metropolitanos de Venezuela y Barcelona de Ecuador, por lo que tanto los bohemios como los granates bonaerenses tendrán de los viajes más largos de esta parte de la copa dado que irán desde el Río de la Plata a Caracas y a Guayaquil. Wanderers va a Guayaquil primero, después recibe en el Viera a Metropolitanos y vuelve a ser local ante Lanús, para después ir a Caracas, a Buenos Aires, y terminar ante Barcelona en el Prado.

River Plate, por su parte, quedó en el B junto a Racing de Avellaneda, Melgar de Arequipa, Perú, y Cuiabá de Mato Grosso, Brasil, por lo que tendrá, como Wanderers, un par de viajes largos. Los darseneros arrancarán con Racing de local, después irán a Perú para ser visitantes ante Melgar, y a la semana siguiente al Arena Pantanal de Cuiabá. Su ronda de revanchas será recibiendo a Melgar, después a Cuiabá y definiendo con Racing en Avellaneda.

A diferencia de la Libertadores, la Sudamericana sólo clasifica al primero de cada serie, así que si cada club no termina en esa posición se despide del campeonato.