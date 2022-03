No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Wanderers volvió a derrotar a Cerro Largo, esta vez 1-0 de visitante en el Centenario con gol de Leonardo Pais, y con un global de 3-1 (en la ida habían ganado 2-1), avanzó a la próxima fase. Wanderers y River Plate, dos clubes separados por poco más de 100 metros en el Prado de Montevideo, serán los representantes uruguayos en la fase de grupos del segundo torneo en importancia de la Conmebol.

“Wanderers, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo”, cantaban exultantes unos cuantos cientos de bohemios que mostraban su alegría en la Olímpica. La campaña que los seguidores de Wanderers acompañarán será, principalmente, la de la fase de grupos de la Copa Sudamericana que, además de asegurar seis partidos, representará un nuevo ingreso de 900.000 dólares. La gente estaba contenta, los jugadores estaban contentos, Wanderers estaba contento. Habían jugado para clasificar y lo consiguieron.

Parte por parte

Para un espectador tipo de partidos de fútbol, casi siempre resulta extraño el encuadre del desarrollo táctico y estratégico de los partidos de vuelta en las llaves eliminatorias. En realidad, lo que empieza es una segunda parte, pero no un tiempo de 45, sino una hora y media de fútbol en la que no se busca uno de los tres resultados posibles, sino clasificar a través del resultado que convenga. Eso hace que, a menos que vengan de un empate, uno de los dos equipos salga con la necesidad de ganar para clasificar, y no hay tiempos de estudio ni de especulaciones acerca de propuesta y respuesta: hay acción de arranque.

Eso fue lo que sucedió con Cerro Largo, que desde el minuto uno del juego propuso un sistema de ataque como si fuesen los últimos minutos del partido.

Primero hay una estrategia, una idea de cómo llevar a cabo las cosas, pero después hay que pasarlas a la acción, a la ejecución, y ahí no vale sólo el hilado de aptitudes y actitudes propias sino que es inevitable tener en cuenta la variable de la respuesta del antagonista.

Wanderers, por el contrario, pretendía controlar al partido y al rival. No tenía urgencias de red y seguramente entendía que no había necesidad de arriesgar el balance del equipo. No obstante, pasando los 20 minutos iniciales, el elenco montevideano llegó con peligro sobre el arco del atentísimo Lucero Álvarez, que realizó un par de grandes atajadas.

El primer tiempo que parecía el segundo tiempo terminó sin goles, aunque en realidad lo que pasaba era que prevalecía aquella victoria de la ida en el Viera 2-1, y entonces estaban empatados, pero iba ganando Wanderers, iba perdiendo Cerro Largo.

Uno más

En el segundo tiempo hubo 15 minutos sin novedades, sin nada que reportar hasta que el interesante Nicolás Quagliata metió una diagonal y un impresionante remate que obligó a un nuevo vuelo de Lucero Álvarez que salvó la valla de Cerro Largo.

Apenas un par de minutos después llegó la apertura del marcador para Montevideo Wanderers: fue una buena proyección por izquierda del lateral Kevin Rolón, que metió un centro templado para la entrada en diagonal sorpresiva y acertada del minuano Leonardo Pais, que metió un cabezazo inatajable.

Cerro Largo, el necesitado por haber perdido siete días atrás 2-1, salió a atacar a Wanderers. Lo hizo de muy buena manera, con la articulación del juego por parte de Tino Lima, que desequilibró en tres cuartos de campo contrario y puso buenas pelotas para Emiliano Villar y Leandro Onetto.

Uno más

El gol bohemio llevaba el global de la serie a 3-1 y obligaba a Cerro Largo a jugarse todo en media hora.

Una jugada comandada por el hondureño Jorge Benguche, quien entró en el complemento, terminó en una gran definición de Adolfo Lima, pero la pelota hizo explotar el travesaño de Ignacio de Arruabarrena.

La diferencia para los de Daniel Carreño era de dos goles, y los montevideanos supieron administrar bien esa ventaja, incluso cuando las cargas desesperadas de Cerro Largo estuvieron cerca de un nuevo gol al contragolpear con mucha velocidad.

Lo hizo bien Cerro Largo, pero mejor aún Wanderers, que ahora intentará dar el gran paso cuando se enfrente a la fase de grupos.

Detalles

Copa Sudamericana 2022 – vuelta, primera fase

Estadio: Centenario.

Árbitros: Kevin Ortega, Michael Orué y Jesús Sánchez (terna de Perú).

Cerro Largo (0):Lucero Álvarez, Lucas Morales, Martín Gianoli, Rafael García, Robert Ergas (63′ Cristian Tizón), Luis Casiani (63′ Gustavo Machado), Augusto Max, Leandro Onetto (63′ Marcos Enrique), Adolfo Lima, Jhonathan Ramis (50′ Jorge Benguché), Emiliano Villar (70′ Brian Cordara). Entrenador: Danielo Núñez

Wanderers (1): Ignacio De Arruabarrena, Juan Acosta, Juan Felipe Aguirre, Emiliano García (66′ Diego Riolfo), Kevin Rolón (85′ Mathías Fracchia), Bruno Veglio, Emiliano Tellechea, Christian Bravo (66′ Mauro Méndez), Nicolás Quagliata (85′ Guillermo Wagner), Leonardo Pais, Hernán Rivero (92′ Jonathan Lacerda).. Entrenador: Daniel Carreño

Goles: 60’ Leonardo Pais (W).