Se disputó la primera fecha de la Liga Argentina de básquetbol adaptado con tres triunfos y una derrota del único equipo uruguayo, Asociación Pro Recuperación del Inválido (APRI). Garra conversó con Miguel Acosta, entrenador del equipo, y Richard Huelmo, su capitán, sobre el desempeño y las proyecciones deportivas en el ámbito regional e internacional.

Recientemente debieron entrenar en la Plaza 4 porque se estaba refaccionando el techo de la cancha donde usualmente entrenan, lo que afectó la preparación.

“Fueron tres o cuatro prácticas, pero todo el buen trabajo que hicimos para el Campeonato Sudamericano [con la selección uruguaya] de fines del año pasado se vio reflejado en esta fecha”, valoró Huelmo.

Por la misma línea, el entrenador expresó que por la falta de entrenamiento y el plantel diezmado –viajaron ocho de los 13 que conforman el plantel– por diversos motivos, “fuimos con bajas expectativas y nos sorprendimos con el buen volumen de juego que desarrollamos”. Acosta sostuvo que para el Sudamericano pasado tenían objetivos más altos que no alcanzaron; sin embargo, destacó su positivo presente: “Creo que nos quedamos con esa base y ahora jugamos con más soltura. Más allá de que sea la primera fase del torneo argentino y que la clasificación a la segunda sea un hecho, sirve para empezar a ajustar y a medirse con rivales duros y que pelean el título como nosotros”.

Fixture

La Liga Argentina se disputa entre 12 equipos divididos por regiones, bajo criterios geográficos que abaratan costos de traslado. APRI integra la zona de Santa Fe y Rosario junto a los equipos Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina (Cilsa) de Santa Fe y el Club Rosarino de Lisiados (CROL).

En la primera fase los equipos de cada región se enfrentan en dos fechas –la disputada en abril y otra que tendrá lugar en mayo–. Luego de esta primera fase doble, los diez equipos clasificarán con base en una tabla que valorará sus mejores cuatro resultados y conformarán dos pentagonales.

Por ese criterio, se pueden ver abultados resultados contra equipos de menor jerarquía y que los entrenadores decidan no mandar a descansar a algunos jugadores en partidos considerados accesibles. “A CROL le ganamos 118-2 por el simple hecho de tratar de estar lo más arriba en la tabla y pasar a un pentagonal con una localía cercana y viable”, explicó Acosta.

A esos pentagonales los organizarán los dos mejores ubicados en la tabla general de acuerdo a los resultados, y de cada uno de esos dos pentagonales los dos primeros pasan al Final Four en diciembre.

“Si no te toca una localía muy cercana, se hace realmente inviable poder ir en un minibús, como ya nos tocó ir a Chubut, que son 40 horas y pico de viaje. Tratamos de ser más competitivos y tener posibilidades de seguir yendo con el mejor plantel posible”, fundamentó el entrenador.

Partido a partido

El equipo uruguayo debió jugar cuatro partidos en menos de 24 horas, y para Acosta esto “obviamente era una locura, más aún con ocho jugadores, que no estaban tan bien físicamente porque tampoco hubo pretemporada; así y todo logramos llevarlo adelante”.

En el primer partido contra CROL, “cuando llegamos a los 100 puntos, los más veteranos, como nosotros, dijimos: ‘Ya hicimos historia, ahora hay que seguir jugando, con respeto por el contrario y sin perder de vista que necesitamos ganar’”, recordó el capitán.

El entrenador aseguró que “cuando planificamos esta primera doble fecha sabíamos que nuestros cuatro mejores resultados serían contra CROL, entonces nos matamos en esos partidos, y contra Santa Fe vemos qué pasa, ya que es un aspirante al título”.

Horas después jugaron el primer partido contra Cilsa Santa Fe, “otro partido que ya sabíamos que iba a ser muy duro porque los habíamos visto jugar de mañana, estaban descansados, tienen jugadores de la selección argentina y un muy buen equipo”, recordó Huelmo, y añadió: “Sabíamos que no nos podíamos ir del partido ni un segundo, y cuando pasó, Miguel nos supo traer enseguida”.

“Fue un partidazo, la gente que estaba afuera decía que APRI no lo iba a perder por la forma en que marcamos”, contó el capitán. Para él todo el trabajo que hicieron se reflejó en ese partido, que ganaron por 6 puntos, y en el último, en que fueron derrotados por Cilsa, también por 6 puntos.

“Creo que nos jugó en contra porque estábamos nerviosos, nos apuramos y nos desconcentramos en la última. Pensándolo en frío con algunos referentes, nos parece que la derrota estuvo bien, porque en los otros tres partidos ganamos y gracias a eso estamos primeros, pero tenemos que seguir trabajando”, afirmó el capitán, y sentenció: “A veces perder también te hace bien”.

Ambos recalcaron que esta fecha fue importante para los tres debutantes que integraban el plantel ya que tuvieron participación en el score, pudieron jugar los partidos contra CROL y generar experiencia que los prepara para un partido de mayor nivel en un futuro.

En el segundo partido contra Cilsa, “ellos pusieron toda la carne en el asador y, aunque perdimos, ellos no se fueron contentos porque con todo lo que tenían a favor no pudieron sacar una gran ventaja. Nosotros teníamos ocho jugadores, contando los tres debutantes que no estaban para ese partido, mientras que ellos eran 15 y jugaron todos”, resaltó Huelmo.

Por su parte, Acosta valora lo conseguido y se proyecta a más: “Creo que en ese último partido que perdimos por 6 se notaba un poco el cansancio. Ahora con tranquilidad preparamos mejor la próxima fecha, que se juega en mayo, con el objetivo de ganar los partidos contra Cilsa Santa Fe también”.

Por los resultados obtenidos, APRI lidera la tabla de su región, aunque son conscientes de que se cuentan sus mejores resultados y aún quedan cuatro partidos en juego.

Para la segunda fase podrán viajar algunos jugadores más: “Esta fecha fuimos con un plantel súper corto; por ejemplo, yo no tenía cambio y estuve con fiebre por una herida que me está complicando un poco, pero si yo no iba no podían jugar algunos compañeros, por el puntaje. Después de que entrás a la cancha, ya te olvidás de todo”, justificó Huelmo.

Fueron partidos muy duros, uno atrás del otro, pero un nuevo panorama puede enmarcar la fase de los pentagonales, según el capitán: “Para la segunda fase tenemos más compañeros, más cambios, y se va a plantear diferente. Tenemos a Martín Fares, que llega de España, está jugando en la Liga de España y se nos suma”.

Resultados primera fecha APRI 118-2 CROL

APRI 50-44 Cilsa

Cilsa 61-55 APRI

APRI 95-12 CROL.

Influencia europea

Los torneos europeos de básquetbol adaptado se juegan desde el otoño a la primavera europea y, según la división, suelen terminar entre abril y junio. En ese período de tiempo entre que finaliza un torneo y comienza otro, los jugadores pueden retornar a sus países, y muchos argentinos juegan la Liga Argentina por esos dos o tres meses. Actualmente en los equipos argentinos hay 12 jugadores en equipos de primera en Europa.

Para Acosta, esta variación en los planteles de los rivales es un aspecto a tener en cuenta, y por eso desarrolló algunos mecanismos de scouting para tener la información actualizada y planificar los campeonatos de la mejor forma posible. “Te manejás con la lista de buena fe que tienen todos los equipos de la liga y sabés que algunos que vienen de equipos europeos pueden jugar un torneo y otros no”, explicó.

“Cuando se lleven a cabo los pentagonales seguramente algunos equipos de Argentina van a poder reforzarse con los jugadores argentinos que juegan en Europa, y eso obviamente también te lleva a analizar a qué pentagonal querés ir para evitar equipos que se pueden reforzar”, anticipó Acosta, y manifestó: “Para nosotros sería muy importante llegar al Final Four en diciembre porque sabemos que en esa fecha no hay nadie. O sea, estamos los criollos nomás. Entonces es mucho más alcanzable el objetivo”.

“En Uruguay un solo jugador se desempeña en Europa, en tercera, pero es importante porque además de su participación con APRI, abrió las puertas y generó la invitación para que viajemos a jugar una copa a Cataluña en setiembre”, contó el entrenador.

Al respecto, Huelmo ansía que esa competencia se haga realidad por varios motivos: “Ya estamos mirando a los rivales, sabemos que es una vitrina en la que todos nos queremos mostrar. Lo primero es ganar, pero sabemos que nos van a estar viendo y se nos puede abrir una linda oportunidad”.

Próximas competencias

Tanto Huelmo como Acosta integran la selección uruguaya de básquetbol adaptado, así como la mayoría del equipo de APRI. Por esto la participación a nivel de selecciones tiene gran importancia.

“Desde que participamos en la Copa Andina, que funciona como clasificatoria a la Copa América, somos campeones siempre, y creemos que ya llegó el momento de hacerla acá en Uruguay”, enfatizó Huelmo.

No se sabe aún cuándo se disputará, pero están firmes en sus convicciones. Detallaron que los rivales más fuertes serían Chile, Perú y Venezuela, ya que no participan Argentina y Brasil porque ya están clasificados.

Reglas “En el básquetbol adaptado cada lesión o discapacidad tiene un puntaje; yo soy 1, que es uno de los puntajes más bajos que hay, porque mi lesión es alta”, detalló el capitán, y contrastó: “Un 4 y 1/2 puede ser un jugador que tenga una hernia de disco en la espalda. Para que no jueguen todos con esa lesión se dispone esta regla”. Entre los cinco jugadores, cada equipo debe sumar 14 puntos y medio en la Liga Argentina. En los torneos en los que juegan con la selección, el equipo en cancha debe de sumar 14 puntos.

