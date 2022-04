No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con un gol sobre el cierre de la primera etapa, propiciado desde un saque lateral con inocultables aciertos de los paraguayos y un claro fallo defensivo de los uruguayos, Cerro Porteño derrotó 1-0 a Peñarol en su estadio La Nueva Olla de Asunción del Paraguay, y quedó como único líder del grupo G. Al cierre de la primera ronda los del Ciclón de Barrio Obrero quedaron con 7 unidades en tres presentaciones, Peñarol tiene 3, pero será superado en la segunda colocación cuando sumen Colón de Santa Fe y Olimpia de Asunción, o uno de los dos, que hasta el momento tienen 3 y 1 punto, respectivamente.

Fue una pena cómo se le escapó por una clara desatención defensiva lo que tal vez era la construcción de un buen resultado para Peñarol como visitante.

La próxima semana los aurinegros volverán a jugar en la capital paraguaya su último partido de visitantes ante Olimpia, buscando rescatar alguna unidad fuera de casa para definir con dos encuentros en el Campeón del Siglo.

No puede ser, pero es

En la tribuna, frente al televisor, con la orejita pegada a la radio, la gente sentencia: no, ¡no te pueden hacer un gol así!

Los jugadores y los integrantes del staff técnico lo saben igual que ellos, que gritan frente a los televisores, los que después de hacerse una raya en el quetedije para ir en bondi a Asunción están ahí en esa maravilla que es la Nueva Olla.

El “no te pueden hacer un gol así” engloba por lo menos dos variables gravísimas: el gol llega a segundos de que los visitantes se fueran a los vestuarios a disfrutar del paquetito del empate y a recargar ideas y acciones, y para peor llega de óbol: ¿entendés lo que es que te hagan un gol de saque lateral? Gritan los nordomaníacos que nunca revisaron a José Enrique Rodó, que no sabía nada de fútbol, pero que teorizó de la mejor manera a principios del siglo XX acerca de nuestra actitud de falta de autoestima social, que se corona pensando que esas cosas no pasan en el hemisferio norte. Claro que pasan, pero a nosotros, técnicos, jugadores, deportistas, críticos e hinchas no nos alivia nada ese mal de muchos, consuelo de tontos.

Te estabas llevando un buen empate para los vestidores y te clavan como zapato viejo de ¡óbol! Se la jugaron desde el otro lado de la línea al siempre creativo e imprevisible Almirón, que de pecho se la acomodó para la entrada de frente de Ángel Cardozo Lucena, quien le metió un fierrazo cruzado con destino a las redes de Kevin Dawson, que nada pudo hacer.

Se te rompe todo. No se te hace añicos porque quedará tiempo para recomponer, pero es un piñazo que te conmueve y te deja en cuestión.

Hasta ese momento había sido un partido de Cerro Porteño con la matriz guaraní y Peñarol con el sello de sus primos, los charrúas. Un partido de rompe y raja, pero de pocas acciones ofensivas y muchos roces.

A ver qué hacer

En la segunda parte, hasta el ingreso de Walter Gargano y Lucas Viatri no pasó nada con Peñarol, con Cerro tampoco. Cuando entraron los experientes y cracks treintañeros, cambió algo la cosa para el equipo de Mauricio Larriera.

Con Ignacio Laquintana como índice de desborde por banda, y Viatri y el Canario Álvarez Martínez tratando de pescar algo en el área, el juego entró en campo del Ciclón. Buena posesión y buena respuesta cuando la perdía, pero poco de real peligro. Aquel viandazo del Mota Gargano fue la mejor acción de peligro mirasol, pero la pelota pasó del lado menos interesante del caño para Peñarol.

Insistió e insistió el equipo de Mauricio Larriera, que colocó además a Ruben Bentancourt y a Máximo Alonso para empujar al equipo contra el arco de Cerro Porteño. No quedó ninguna. Una macana, pero esto es así.

Detalles

Copa Libertadores 2022 – Grupo G

Estadio: Nueva Olla de Asunción del Paraguay

Árbitros: Wilmar Roldan,Alexander Guzmán y Wilmar Navarro (Colombia)

Cerro Porteño (1): Jean Fernandes, Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez, Alan Benítez (82′ Carlos Rolón), Rafael Carrascal, Ángel Cardozo Lucena, Claudio Aquino, Sergio Díaz (49′ Fernando Romero), Marcelo Moreno Martins (76′ Daniel Rivas). Entrenador: Francisco Arce.

Peñarol (0): Kevin Dawson, Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Ramón Arias, Edgar Elizalde (64′ Facundo Bonifazi), Rodrigo Saravia (54′ Walter Gargano), Damián Musto (76′ Rodrigo Bentancourt), Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo (54′ Lucas Viatri), Agustín Álvarez Martínez (76′ Máximo Alonso). Entrenador: Mauricio Larriera

Gol: 45′ Ángel Cardozo Lucena (CP).