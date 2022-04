No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este sábado comenzó a picar la pelota de la Liga Femenina de Básquetbol (LFB), con público en todos los partidos que se disputaron. Son 12 los conjuntos que compiten esta temporada: Defensor Sporting, que en 2021 salió campeón por segunda vez consecutiva; Hebraica y Macabi, que finalizó la temporada anterior en segundo lugar; Malvín, que salió tercero; más Juventud de Las Piedras, Lagomar, Montevideo, Remeros de Mercedes, Urunday Universitario, Yale, 25 de Agosto, Aguada y Deportivo Paysandú.

Juegan así

La mesa de la LFB y los delegados de los clubes definieron en conjunto el formato de este sexto torneo, que reúne a nueve equipos de básquetbol femenino de Montevideo y tres del interior.

Para abrir la competencia se disputarán 11 fechas, en una rueda de todas contra todas. Luego se dividirán en dos grupos, denominados Copa de Oro y Copa de Plata, a los que llegarán sin arrastrar el puntaje previo. Jugarán dos ruedas, ida y vuelta; diez partidos en total. Uno de los grupos estará compuesto por los seis equipos mejor clasificados, y el otro por el resto, es decir, los clasificados del séptimo al duodécimo lugar.

Por último, las semifinales de la Copa de Oro se disputarán con los mejores cuatro de esa zona, el primero contra el cuarto y el segundo contra el tercero. El quinto y el sexto quedarán eliminados. En la otra zona, la de los seis peor clasificados, se peleará por la Copa de Plata, que tendrá el mismo formato y dará cuatro semifinalistas y dos eliminados. No estará en juego la Copa de Bronce que se disputó los últimos años.

Por otra parte, las extranjeras nacionalizadas o residentes en Uruguay contarán como fichas innominadas, al igual que las jugadoras extranjeras. Se podrá tener hasta dos por equipo.

Sin poder ser parte

Los equipos que compitieron en la temporada anterior y este año no lo harán son Trouville, Capurro y Bohemios.

Bohemios no pudo reunir el monto necesario para cubrir los gastos que conlleva la participación en esta competencia. Las jugadoras hicieron pedidos en relación a lo que esperaban de la infraestructura para la competición, pero el club no contempló esas necesidades debido a la situación económica y de reestructura. El albimarrón no podrá presentarse en ninguna de las ramas a raíz de inconvenientes financieros de la institución, por lo que las basquetbolistas migraron a otros clubes; es el caso de la española Arancha Sureda, que jugará en Aguada.

En el caso de Trouville, el sustento del equipo era costeado por las propias jugadoras. Se trataba de un proyecto completo, que contaba entre otras herramientas con psicóloga deportiva, pero este año se desarmó el equipo y varias jugadoras se fueron a Deportivo Paysandú, desde donde habían llegado al club de Pocitos.

Por el mismo motivo sigue sin poder disputar esta competencia Atenas. El club del barrio Palermo se estaba preparando para implementar la rama femenina, pero la falta de sustento económico y estructural lo imposibilitó.

En varias canchas

Este fin de semana se disputaron los primeros encuentros. El partido que abrió la jornada del sábado tuvo a Malvín como anfitrión de Juventud de las Piedras, que solicitó el cambio de la localía por reformas. Las playeras ganaron con una amplia diferencia de 108 a 22. Emilia Larre Borges y Paula Fernández fueron las figuras con 19 tantos cada una; Karina Acosta marcó 11 para Juventud.

Más tarde, Yale recibió a Defensor Sporting en un cotejo que finalizó con triunfo de las actuales bicampeonas 59-32. Josefina Rivera, con 15 unidades, fue la que anotó más tantos para las ganadoras, mientras que la argentina Laila Raviolo, que debutó, marcó 10 para las locales.

Aguada consiguió su primer triunfo ante Montevideo con una victoria de 79-40. Florencia Fernández anotó 24. Por su parte, Urunday Universitario fue local ante Hebraica y Macabi, que triunfó 80-22. Natasha Dolinsky aportó 25 unidades y fue figura junto a la argentina Abril Ramírez.

Lagomar fue local en la cancha de Miramar para medirse con Deportivo Paysandú, al que derrotó 93-46. El lunes el periodista Fernando Martínez Larrosa confirmó que la base Argentina Melina Marcial llegará al equipo de la Costa de Oro como su primera ficha innominada.

El domingo, 25 de Agosto viajó para disputar un cotejo ante Remeros en el partido más esperado de la fecha debido a la paridad que prometía. Esa expectativa quedó totalmente cumplida: el encuentro finalizó 63-62 a favor de la visita. Pía Moyano les dio 25 puntos a las locales y Rocío Bereih aportó 28 para las de Villa Dolores.

Las jugadoras de ambos equipos se pronunciaron con un cartel que decía “Injustas decisiones ensucian el básquet”, en referencia a lo sucedido con el cupo de la Liga Sudamericana que le correspondía a Remeros y que finalmente tomó Aguada (ver recuadro).

El acceso a los recintos fue libre, excepto en algunos de los partidos en que los clubes cobraron un bono colaboración.

La fecha propuesta para el próximo fin de semana está en duda por la participación de equipos uruguayos en la Liga Sudamericana y de la selección uruguaya de básquetbol femenino en los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

Sofía Herrera, de la selección de básquetbol 3x3, será la abanderada junto a Martín Gasalla, de patín artístico, en esos Odesur juveniles que se llevarán a cabo en Rosario, Argentina, desde este jueves hasta el 8 de mayo. Los representantes de la delegación uruguaya fueron recibidos en la Torre Ejecutiva por el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, y el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Julio César Maglione, para la entrega del pabellón.