Deportivo Maldonado venció en Montevideo a Wanderers, su escolta, por 1-0 y estiró ventajas en el primer torneo del año. El gol fue convertido de penal por el riverense Enzo Borges en la primera parte. Ya ha pasado la mitad del campeonato y Deportivo Maldonado sigue líder.

Sumando seis victorias, un empate y una derrota en sus ocho presentaciones, Maldonado ya merece que le vayan armando el expediente de candidato, con su juego sólido y que encaja con sus líneas futbolísticas de regularidad en todas las zonas del campo. No habrá actuaciones fulgurantes, pero tampoco defecciones.

Fecha tras fecha se espera lo que parece que en el imaginario popular del fútbol uruguayo es inevitable si el que está arriba no lleva por nombre Nacional o Peñarol: que se caiga. El Depor no sólo no se cae, sino que va ampliando ventajas y ahora es líder del Apertura con cinco puntos de ventaja sobre los escoltas, lo que quiere decir que cuando termine la novena fecha, salga como salga, seguirá siendo el único líder del Uruguayo.

Francisco Palladino, el entrenador de Maldonado, lleva tres años ininterrumpidos dirigiendo al equipo y ello sin dudas se nota en los desarrollos del colectivo.

Maximizando

Al influjo de Maximiliano Cantera, el líder del campeonato comenzó, aun de visita, con un fluido caudal ofensivo buscando el arco bohemio.

Wanderers respondió rápidamente, y con una combinación entre Claudio Bravo y Hernán Rivero generó la primera jugada de gol bohemia.

A los 10 minutos, después de que el floridense Diego Romero definiera cruzado contra el arco de Wanderers, fue el local el que tuvo la más clara, con un gran cabezazo del argentino Rivero y una espectacular atajada del golero del Deportivo Maldonado, Guillermo Reyes.

A los 20 minutos y a través de la intervención del VAR se sancionó un penal a favor del Deportivo Maldonado que el Pato Enzo Borges transformó en el gol inicial de los rojiverdes. Un cierre tardío de Matías Fracchia sobre un profundo ingreso de Eduardo Darias fue lo que generó la pena revisada en los monitores de TV que permitió al riverense con gran ejecución anotar el 1-0 para Deportivo Maldonado.

A partir de ese momento el partido se hizo mucho más intenso aún, porque los albinegros buscaron el empate, y los fernandinos no se replegaron y siguieron buscando el partido en cada rincón de la cancha.

Bien, ¿y Borges?

La ventaja llevada al entretiempo fue un buen indicador para la visita, y eso ya se vio al reinicio cuando una pelota en largo jugada para Enzo Borges provocó la salida con infracción de Ignacio de Arruabarrena, que tras la revisión del VAR se fue expulsado, y debió ingresar Mauro Silveira por Diego Hernández. Tampoco pudo seguir el Pato Borges que, lesionado, fue sustituido por Emiliano Tellechea en Deportivo Maldonado.

Con diez futbolistas en campo, el elenco de Daniel Carreño siguió en ofensiva buscando un empate que no pudo conseguir, en parte por el ensamblado juego de los de Maldonado, que con el ingreso de Luis Aguiar sumaron calidad y precisión en las entregas, generando importantes ataques. Otra de las explicaciones por las que no llegó a un posible empate fue la impecable gestión del mercedario Reyes en el arco maldonadense.

Al final, por acumulación de amarillas, se fue expulsado Maximiliano Cantera, lo que representará una gran baja para el elenco rojiverde, que se mostró sólido y con gran capacidad y solvencia para sostenerse arriba de todo, y estirar ventajas sobre sus rivales.

Detalles

Apertura 2022 – 8a fecha

Estadio: Parque Viera

Árbitros: Andrés Cunha, Pablo Llarena, Javier Irazoqui. VAR: Jonhatan Fuentes y Mathias de Armas

Wanderers (0): Ignacio de Arruabarrena, Juan Acosta (71’ Sebastián Figueredo), Emiliano García Juan Aguirre , Matías Fracchia (71’ Kevin Rolón); Emiliano Vidart (58’ Guillermo Wagner), Bruno Veglio, Christian Bravo (58’ Mauro Méndez), Nicolás Quagliatta, Diego Hernández (51’ Mauro Silveira); Hernán Rivero Entrenador: Daniel Carreño.

Deportivo Maldonado (1): Guillermo Reyes; Guillermo Cotugno, Martín Ferreira, Joaquín Varela, Álex Silva (46’ Sebastián González); Lucas Núñez, Facundo Píriz; Eduardo Darias, Maximiliano Cantera, Diego Romero (68’ Luis Aguiar); Enzo Borges (53’ Emiliano Tellechea). Entrenador: Francisco Palladino.

Gol: 20’ Enzo Borges –de penal– (DM)

Expulsados: 51’ Ignacio de Arruabarrena (W) –por interrumpir una acción propicia de gol– y 101’ Maximiliano Cantera (DM) –doble amarilla–.