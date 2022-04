Se realizó este fin de semana en la pista de atletismo del parque Batlle el Campeonato Nacional 2022. Fueron en total 180 varones y 133 mujeres que compitieron en todas las pruebas. Defensor Sporting fue el club más laureado, con 30 medallas, seguido de Peñarol, con 25, y Maldonado, con 13.

El sábado, Manuela Rotundo y Lautaro Techera mejoraron el mismo día el récord nacional de lanzamiento de jabalina en mujeres y hombres, respectivamente. Rotundo lo hizo con un registro de 53 metros y 87 centímetros, y ya parecen lejanos, aunque fueron hace unos meses, aquellos días en los que intentaba por todos los medios el 50,50 metros que le permitiera clasificar al Mundial sub 20.

“Me siento muy contenta por este nuevo récord”, dijo Rotundo a la diaria este domingo, cuando retornaba a su hogar en Paysandú. “Hicimos un arranque de temporada muy bueno. Venimos mejorando las marcas en cada competencia y eso era uno de los objetivos principales; no sólo mejorar las marcas, sino la técnica de lanzamiento”, resaltó.

Además de clasificar al Mundial de su categoría dando ventaja de edad –ella tiene 17 años–, en este arranque de temporada logró clasificar al Iberoamericano de mayores, que será en Huelva, España, en mayo. “Es la próxima instancia internacional que tengo y me va a servir mucho para agarrar competencia. Va a haber un muy buen nivel”, contó la sanducera, que también estará en el Panamericano sub 20, el Sudamericano sub 23 y los Juegos Odesur en Paraguay. “Este año está movido y va a haber muy buenos torneos. Esperemos mejorar y tener muy buenos resultados en todo lo que queda por delante”, valoró.

Techera, por su parte, registró 70,67 metros y superó la barrera de los 70 metros por primera vez en su carrera. “Sinceramente nos lo esperábamos, porque fueron largos meses de entrenamiento y era una marca que tenía en la punta de los dedos. Hace mucho tiempo estaba en 65, 68, pero no alcanzaba los 70. Capaz que los crucé por 67 centímetros, pero ese es el logro”, dijo, satisfecho, el mercedario a la diaria.

“Hace un mes y medio que estoy viviendo en Montevideo. Aposté lo poco o mucho que tenía para que no sea sólo entrenar y competir, que también haya un respaldo educativo haciendo la Licenciatura en Educación Física”, explicó sobre este momento de su vida.

Techera está orgulloso de sí mismo, de su superación, de su lucha. Y no únicamente referida al atletismo. Su situación económica es complicada y, pese al apoyo continuo y sostenido de su familia, también se revuelve para encontrar oportunidades. “Me caracterizo por ser una persona que no se sienta a esperar la ayuda de los demás. Si viene, genial, pero mientras tanto se pelea y se trata de superarse”. Por eso este mismo fin de semana, además de competir, armó un puesto en la pista para vender tortas. “Te soy sincero: en el momento que estaba lanzando, estaba pensando si llegaba a fin de mes”. Clasificó al Iberoamericano absoluto y al Sudamericano sub 23, que será en Cascavel, en el estado de Paraná, Brasil. Observando sus resultados, Techera entiende que “tan mal encaminado no está”.

Además, el domingo Sofía Ingold, representante de Defensor Sporting de 16 años de edad, consiguió la mejor marca sub 18 en la historia del heptatlón femenino celeste. Lo hizo con 4.274 puntos.