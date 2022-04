En Bragança Paulista, el equipo local Bragantino derrotó por 2-0 a Nacional en el partido inicial de ambos en el Grupo C. Los goles, uno en cada tiempo, fueron de Ytalo el 1-0, y del ecuatoriano José Hurtado ya en los minutos adicionados en la segunda parte.

El elenco paulista fue superior a los tricolores que no pudieron mostrar un buen juego y además estuvieron carentes de jugada de gol.

Bragantino es un equipo brasileño. Bragantino juega como los brasileños. Bragantino es difícil de soportar como local fundamentalmente en los primeros minutos. No importa que el estadio sea chiquito, que no haya una muchedumbre que no la podría haber porque Bragança Paulista, la ciudad del club a hora y media del centro de Sao Paulo, tiene poco más de 150.000 habitantes. Importa lo que juega, y cómo juega. Sobre esas bases transcurrieron los primeros minutos del partido, y se fueron estirando y estirando junto a la aguja del minutero. Nacional procurando estar concentrado y bien plantado, pero los paulistas jugando su fútbol sobre patines y llegando de arranque nomás sobre el arco de Sergio Rochet, que lesionado no pudo salir a jugar el segundo tiempo.

Críticos y comentaristas del Siglo 21 han adoptado la definición de “imponer condiciones” cuando uno de los contendientes hace su juego de manera casi perfecta, y por tanto doblega en la zona que fuere a su rival. Sí fuese así podemos decir que Bragantino impuso sus condiciones de jugar en campo contrario con y sin pelota. Aún con el juego determinado por el local, Nacional se acomodó para ocuparlo metiendo un par de ataques rápidos que no llegaron a concretarse. A pesar del ostensible dominio en el campo de juego, a los 34 minutos llegó el gol de Bragantino a través de una jugada de pelota quieta. Fue un córner desde la izquierda que peinaron en el primer palo y sobre el segundo palo libre ingresó el goleador Ytalo para marcar el 1-0. Cambiaban por completo las condiciones del partido.

Querer y no poder

Al inicio de la segunda parte, ya con Martín Rodríguez en el arco, Nacional arrancó la segunda parte como debía, buscando atacar, buscando empatar. El floridense Alfonso Trezza, anoche recuperando la titularidad seguramente por la ausencia obligada de Matías Zunino por lesión, fue el mejor tricolor haciendo la banda derecha y generando desequilibrio, aunque con desaciertos en la acción final de la jugada. Por izquierda el colombiano Álex Castro estuvo apagadísimo, y sin promover jugadas de peligro para asistir al solitario Emmanuel Gigliotti.

Pablo Repetto decidió una serie de cambios buscando mejorar las acciones de ataque de los tricolores, y con Diego Zabala, Franco y Fagúndez primero, Brian Ocampo después, y Juan Ignacio Ramírez por último, y por lo menos cambiaron las condiciones del partido.

Ya no atacaba Bragantino, pero tampoco Nacional, que a diferencia del primer tiempo tenía más la pelota, y en el último cuarto de hora, con cuatro y hasta cinco delanteros buscando que le quedara una pelota para empatar el partido.

Un desborde de Brian Ocampo permitió un pase incisivo para el Colo Ramírez que por poco no pudo llegar. Un par de pelotas pasaron de lado a lado sin que el arquero brasileño la pudiera tocar, pero no solo no llegó el empate sino que, a velocidad y al toque, José Hurtado armando una pared Hyoran anotó el segundo para los brasileños.

Nacional recibirá la semana que viene en el Parque Central a Estudiantes de La Plata en la segunda fecha del grupo.