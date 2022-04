No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Hay partidos en que la balanza solo se inclina por un error, por suerte o producto de la inspiración. El partido defensivo de Plaza Colonia no tuvo casi errores, la voluntad y los buenos cambios de Repetto fue la base que permitió que el encuentro se decidiera por la inspiración de Emmanuel Gigliotti y la buena suerte de Diego Zabala.

El partido comenzó sin muchas acciones de peligro, muy espeso: posesiones largas por parte de ambos equipos, pero sin cambios de ritmo en el último tercio. Solamente Nacional logró lastimar con recuperaciones en el centro del campo que transformó en un par de buenos contragolpes. Fiel a lo que viene haciendo en el campeonato, el equipo de Repetto mostró su mejor juego cuando atacó de forma directa.

Con el paso de los minutos, el local fue haciendo que la pelota sea cada vez más suya, pero Plaza aguantó sin pasar mayores peligros en un bloque medio bajo, cediendo la pelota a los zagueros de Nacional para que se adelantaran y esperando la oportunidad para contragolpear. La gran dificultad que encontró el visitante para llevar a cabo su plan fue el buen rendimiento de Mathías Laborda, que anticipó de gran forma los intentos de que la pelota llegara a los delanteros del pata blanca.

Franco Fagúndez de Nacional y Agustín Heredia de Plaza de Colonia, en el Parque Central. Foto: Federico Gutiérrez

Las dos acciones de peligro más destacadas de la primera mitad fueron muy parecidas, Nacional recuperó la pelota con Plaza adelantado y Monzeglio puso dos pases buenísimos al vacío. En la primera ocasión el beneficiado fue Matías Zunino, que intentó tirarla por encima del golero, pero se fue por poco afuera. A pocos minutos del final del primer tiempo, llegó el segundo gran pase de Monzeglio, esta vez para Franco Fagúndez, que quedó cara a cara con el golero. El delantero se apuró en la definición y Nicolás Guirin hizo la única gran atajada del primer tiempo.

Obligado a ir por los tres puntos, el tricolor salió a la segunda mitad con más decisión y comenzó a ser más vertical, los laterales se sumaron más al juego ofensivo y los zagueros adelantaron más la última línea cuando el equipo tenía la posesión. La consecuencia natural de arriesgar más es que queden mayores espacios, Plaza no dudó y trató de incomodar de contragolpe con la velocidad de Nicolás Dibble.

La insistencia comenzó a surtir efecto y Guirin tuvo más actividad, pero Nacional centralizó demasiado sus ataques: ni los laterales, ni los extremos ensancharon el campo. Los intentos ofensivos del local se estrellaron ante la buena defensa de la visita que solo tuvo que concentrarse en defender la zona central del área. La entrada de Gigliotti y Zabala le dieron aún más peso ofensivo al tricolor y mayor claridad, pero aún no fue suficiente.

Frustrado por las lesiones -Zunino y Coelho- y con el paso de los minutos cada vez más ansioso, Nacional encontró el gol a cinco minutos de los 90. Los cambios que lo hicieron mejorar en juego también inclinaron la balanza de goles. En una muestra de confianza y personalidad, Gigliotti recibió de espaldas la pelota en el costado izquierdo del área rival, la desventaja posicional no le impidió hacerse un espacio y sacar un remate fuerte que dio en el palo. Afortunadamente para Zabala, la pelota terminó en sus pies con el arco de frente y sin golero: 1 a 0.

En los minutos finales el tricolor tuvo la pelota y jugó con la desesperación que esta vez era de Plaza. Alex Castro aprovechó los espacios que no tuvo en todo el partido y con su velocidad generó situaciones de peligro para que Nacional estirara la ventaja, pero por falta de claridad no pudo lograrlo. Plaza intentó acercarse al área rival, pero no pudo inquietar a Sergio Rochet, que tuvo un partido tranquilo luego de jugar con la selección.

Detalles

Torneo Apertura - Fecha 7 Estadio: Gran Parque Central Árbitros:Andrés Cunha, Andrés Nievas, Gustavo Márquez, Nicolás Vignolo

Nacional (1): Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Leonardo Coelho (76´Mario Risso), Camilo Candido, Joaquín Trasante (67´ Emmanuel Gigliotti), Felipe Carballo, Matías Zunino (58´ Diego Zabala), Manuel Monzeglio, Alex Castro, Franco Fagúndez Entrenador:Pablo Repetto

Plaza Colonia (0): Nicolás Guirin, Federico Barrandeguy, Emilio Zeballos, Jorge Nicolás Ayala, Agustín Heredia, Facundo Kidd, Álvaro Fernández (82´ Federico Pérez), Agustín Pérez, Daniel Moura “Bahía”, Leandro Suhr (73 ´Esteban Rodríguez), Nicolás Dibble (73´ Ezequias Redin) Entrenador: Eduardo Espinel Goles:83´Diego Zabala (N)