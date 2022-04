No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con show en la previa en el estadio Centenario, Montevideo City Torque, que llegaba en el puesto número 12 de la tabla del Apertura, recibió a Peñarol, que estaba en el octavo. Ambos equipos ya están fuera de la pelea por el título, sin embargo, necesitan sumar para la Tabla Anual.

En la fecha anterior el aurinegro había empatado con Cerrito en el mismo escenario y Torque había perdido con Liverpool.

Sin Walter Gargano, que sufrió una distensión de abductores, ni Juan Manuel Ramos, que cursa una infección renal, y preparando el partido del miércoles por la Copa Libertadores ante Cerro Porteño, el conjunto mirasol pudo ganar por lo hecho en el segundo tiempo, pero con gusto a poco.

Sin fútbol no hay goles

Torque fue el primero en acercarse al arco, con los intentos de José Álvarez y Brian Lautaro.

Peñarol fallaba en lo colectivo y el encuentro no le hacía justicia al show de entretenimiento que organizó el conjunto local para la previa y el descanso en el Centenario.

Lautaro Guzmán ganó en velocidad y así llegaba al área rival cuando Ramón Arias lo frenó con falta. Esto terminó en un tiro libre que le dio la primera chance al conjunto local mediante un remate de José Álvarez que pegó en la barrera y un rebote que le quedó a Guzmán, quien falló en el remate.

Renzo Orihuela, de Torque y Pablo Cepellini, de Peñarol, el sábado 23 de abril en el estadio Centenario. Foto: Federico Gutiérrez

Los dirigidos por Román Cuello intentaban llegar al arco de la única forma que podían: desde lejos, porque no lograban vulnerar a la defensa aurinegra, que formaba con cinco varones atrás.

A los 22 minutos, Peñarol tuvo la oportunidad de abrir el marcador, cuando el Canario Agustín Álvarez probó sin éxito.

Luego, Kevin Dawson tapó el intento de Matías Santos, y así transcurrió toda la primera parte, con tibias llegadas que no inquietaron a nadie.

Peñarol tenía más la pelota pero no tenía idea de juego, y entonces la perdía con facilidad.

Montevideo City Torque, que pudo abrir el marcador a los 39 minutos, cuando Alfonso Pereira ejecutó un remate directo al arco y la pelota pasó muy cerca, encontraba sus mejores espacios por el medio.

Así se fue otro primer tiempo sin ideas para la visita, con un resultado parcial justo, porque ninguno hizo méritos para abrir el marcador por la falta de fútbol y por no ser resolutivos frente al arco.

Agustín Álvarez Martínez, de Peñarol, patea el gol ante Torque, el sábado 23 de abril en el estadio Centenario. Foto: Federico Gutiérrez

Mejora y gol

El frío era el protagonista de la jornada, tanto en las tribunas como en la cancha, donde seguía sin pasar nada.

Justo cuando la Ámsterdam y la Olímpica comenzaban a entonar la ya clásica canción que pide a sus jugadores “más huevo”, Agustín Álvarez Martínez volvió a sentir la emoción de ver la pelota rodar hasta el fondo de la red.

El Canario abrió el marcador, cortó lo aburrido que estaba siendo el partido y le puso fin a su mala racha, porque el goleador aurinegro llevaba 19 partidos sin convertir.

Y aunque la pelota se metió en el arco y el manya pasó a ganar, la parcialidad aurinegra no sólo continuó con ese pedido hecho canción, sino que lo entonó con mucha más fuerza, porque el gol no cambiaba para nada la situación del carbonero en este torneo, en el que no se parece en nada a lo que fue en la temporada anterior.

En los últimos minutos, Peñarol tuvo la oportunidad de irse con un 2-0. Con el tiempo ya cumplido, Pablo Cepellini e Ignacio Laquintana se combinaron para buscar el segundo, pero la pelota fue más rápida que el jugador número 25, que no llegó a pegarle.

Ramón Arias fue expulsado a los 90 minutos por una falta y en la jugada posterior casi lo empata Torque, con un tiro que se fue muy cerca del arco de Dawson.

Por el gol, que significó mucho para el equipo, y el mérito hecho durante el complemento, en el que los de Mauricio Larriera fueron más, el triunfo es merecido, aunque deja con gusto a poco a la tribu amarilla y negra, que reclama volver a ver al Peñarol competitivo que supo tener la temporada pasada.

Detalles

Estadio: Centenario.

Árbitros: Andrés Cunha, Agustín Berisso y Alberto Píriz.

MC Torque (0): Gastón Guruceaga, Mathías Suárez (81’ Agustín Peña), Renzo Orihuela, Diego Arismendi, José Álvarez, Nicolás Milesi, Matías Santos (58’ Franco Catarozzi), Marcelo Allende, Lautaro Guzmán (68’ Bautista Cejas), Sebastián Guerrero (81’ Thiago Palacios), Darío Pereira (68’ Joaquín Zeballos). Entrenador: Román Cuello.

Peñarol (1): Kevin Dawson; Edgar Elizalde, Hernán Menosse, Ramon Arias, Matías Aguirregaray, Facundo Bonifazi (45’ Rodrigo Saravia); Damián Musto (81’ Agustín Álvarez Wallace), Pablo Cepellini, Brian Olivera (45’ Ignacio Laquintana); Federico Carrizo (91’ Agustín da Silveira), Agustín Álvarez Martínez. Entrenador: Mauricio Larriera.

Goles: 60’ Canario Álvarez (P).

Expulsiones: 91’ Ramón Arias (P).