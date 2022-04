Tras el sorteo de la fase final de la Copa del Mundo de Catar 2022, que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre en Doha, Lusail, Rayan, Jor y Wak Rah ‒ciudades que quedan en un radio de 100 kilómetros entre sí‒, Uruguay fue a dar al grupo H, el último, junto con Portugal, Corea del Sur y Ghana.

Si logra avanzar siendo primero o segundo, deberá enfrentar a uno de los representantes del grupo J (Brasil, Suiza, Serbia y Camerún) en octavos de final. Si avanzara a cuartos de final, el cruce sería con una selección emergente de los cruces de clasificados de los grupos E (España, Alemania, Japón y el ganador del repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda) o F (Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá), y si logra atravesar esa fase ya se sabe que se quedará hasta el 18 de diciembre para jugar semifinales y finales o partido por el tercer puesto ‒en el que le puede tocar como rival cualquiera de los 31 restantes participantes que haya avanzado‒.

La consideración general y abierta tal vez califique a los rivales del grupo como accesibles, pero desde el punto de vista futbolístico, por presente e historia, Portugal es complicadísimo, Corea tiene un nivel de juego avalado, además por sus futbolistas que juegan en ligas de renombre, y Ghana es una fortísima expresión del mejor fútbol africano. Conclusión: dificilísimo.

Uno atrás del otro

Uruguay debutará el jueves 24 de noviembre ante Corea del Sur, el lunes 28 de ese mes enfrentará a Portugal, y cerrará el grupo el viernes 2 de diciembre frente a Ghana, a un ritmo de un partido cada cuatro días.

El partido que dará inicio a la Copa del Mundo será por el grupo A entre el país anfitrión, Catar, y Ecuador, en el estadio Lusail, el lunes 21 de noviembre.

Diego Alonso, el entrenador uruguayo, dijo que “cualquier rival iba a ser bueno, cualquiera. Corea, Portugal y Ghana es lo que nos tocó y lo afrontamos con optimismo y respetando mucho lo que tenemos enfrente, pero confiando en lo que tenemos. Es un grupo parejo, y creo que los cuatro tienen posibilidades y son fuertes. Tenemos mucha ilusión con lo que pueda pasar. Apostamos a ganar los partidos que nos toque enfrentar, pero es difícil adelantar lo que pueda pasar”.

Estar en paz

Una hora de una ceremonia peculiar: con fuerte acento en lo arábigo, discursos varios, abiertos en forma bastante críptica por la cantante y actriz egipcia Sherinan y continuados por Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, con un sano mensaje pero aproximado a los speechs de las candidatas de Miss Universo de los años 80 que hablaban de “paz en el mundo”.

Después habló el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien dio la bienvenida a los visitantes, aunque sin repetir los consejos del embajador uruguayo Jorge Seré, que afirmó que en los espacios públicos “en principio no hay mayores restricciones”.

El emir remarcó tres puntos a tener en cuenta: las mujeres deben tener “brazos y piernas cubiertas”, no se permiten las “manifestaciones de afecto en público” y no está permitido “sacar fotos a la gente, y hay lugares donde directamente no se puede fotografiar nada”.

Después llegó la presentación, a través de un corto animado de La’eeb, la mascota de Catar 2022. Su nombre significa “jugador muy hábil”, aunque sería un turbante, y también parece medio fantasma. Esto queda confirmado por la versión oficial, que afirma proviene del mundo de las mascotas, que ha estado en todos los mundiales, y que entre otras cosas fue el que ayudó a Maradona a vencer a Shilton en el primer gol del partido entre Argentina-Inglaterra en el Mundial de México 86. Confirmada la fantasmada.

También se presentó la canción del Mundial, o una de las canciones, dado que serán varias. “Hayya Hayya” (“Better Together”) es interpretada por el estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la catarí Aisha. Parafraseando la teoría del francés Marc Augé del “no lugar”, se trata claramente de una “no canción”, como casi todas las que han formado parte de los mundiales de este siglo. Aprovechando la cita al antropólogo y etnólogo francés, vale la pena anotar que el Centro de Exhibiciones y Convenciones de Doha lucía precisamente como un “no lugar”: previsible e idéntico a los “set de la vida” para 300 millones de espectadores.

“Nuestro mundo está dividido, agresivo, y precisamos de ocasiones como estas para que la gente se una para celebrar... El pedido que hace la comunidad del fútbol es, a todas las autoridades del mundo, que frenen la guerra. Por favor, dialoguen, en paz. Queremos que esta Copa del Mundo sea el Mundial de la paz”, dijo Infantino.

El suizo, presidente de la FIFA, no había gozado de esa paz unas horas antes, cuando la presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, la exfutbolista y abogada Lise Klaveness, manifestó en el congreso que “No podemos tolerar empleadores que no garantizan la seguridad de sus trabajadores, ni líderes que no quieren acoger partidos de mujeres, ni que no protejan la seguridad de la comunidad LGTBQ+”. Se refería las autoridades de Catar, que ya pidieron que las personas de la comunidad LGTBQ+ no tuvieran muestras de afecto en público.

Todos los grupos Grupo A: Catar, Países Bajos, Senegal y Ecuador

Grupo B: Inglaterra, Estados Unidos, Irán y el ganador de la última repesca de Europa (Gales frente al ganador de Escocia-Ucrania)

Grupo C: Argentina, México, Polonia y Arabia Saudita

Grupo D: Francia, Dinamarca, Túnez y el ganador de la repesca entre América del Sur y Asia (Perú ante el ganador de Emiratos Árabes-Australia)

Grupo E: España, Alemania, Japón y repesca América Central y del Norte ante Oceanía (Costa Rica-Nueva Zelanda)

Grupo F: Bélgica, Croacia, Marruecos y Canadá

Grupo G: Brasil, Suiza, Serbia y Camerún

Grupo H: Portugal, Uruguay, Corea del Sur y Ghana

