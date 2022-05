Stephanie Frappar, Salima Mukasanga, Yoshimi Yamashita, Neuza Back, Karen Díaz Medina y Kathryn Nesbitt son las protagonistas de este hito: por primera vez en la historia del fútbol masculino, seis mujeres participarán del Mundial en el rol de árbitras.

Este jueves fueron anunciados los 36 árbitros, 69 asistentes y 24 miembros del VAR que participarán en la Copa del Mundo a fin de año. Lo novedoso es que en esa lista hay árbitras: la francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga y la japonesa Yoshimi Yamashita, junto a las asistentes Neuza Back (brasileña), Karen Díaz Medina (mexicana) y Kathryn Nesbitt (estadounidense), son las primeras mujeres en trabajar como árbitras en una Copa del Mundo masculina.

La celeste

Andrés Matonte como árbitro central, los asistentes Martín Soppi y Nicolás Tarán, y Leodán González como árbitro de VAR serán los uruguayos que formarán parte del equipo arbitral.

La jueza uruguaya Claudia Umpiérrez se mostró emocionada por esta noticia en sus redes sociales. “La designación de las seis chicas al Mundial de Catar me da muchísima felicidad y no me tomó por sorpresa, es algo que esperábamos que sucediera, porque la FIFA desde 2017 viene incluyendo a mujeres en los torneos de hombres, y tanto Pierluigi Collina como Massimo Busacca o Kari Seitz han manifestado que el arbitraje no es cuestión de género sino de capacidad”, dijo Umpiérrez a Garra.

Destacó que se llegó a este hecho luego de un proceso largo en el que las mujeres árbitras han tenido la oportunidad de demostrar en los diferentes torneos masculinos que participaron, como en el Mundial sub 17 de 2017 en India, el Mundial sub 17 de 2019 en Brasil, el Mundial de Clubes y en cada competición masculina de confederaciones o federaciones miembros, que la capacidad y el trabajo están.

“Por lo tanto esto es la confirmación de que se puede, y sólo queda agradecer a las autoridades de arbitraje en la FIFA por permitir a las mujeres demostrar que sí podemos. Las seis chicas que estarán en Catar nos representan a todas quienes tanto esfuerzo le ponemos a esta carrera, que es hermosa pero no es nada fácil”, explicó la jueza, y aprovechó para felicitar a sus colegas uruguayos.

Claudia Umpiérrez durante un partido Progreso - Colón, en el Complejo Rentistas, el 19 de mayo de 2019. Foto: Fernando Morán

Umpiérrez acarrea una lesión que la dejó fuera de varias competencias importantes, y considera que por su edad ya no podrá participar en un Mundial. “Estar en un Mundial es un momento único y nosotras estaremos al firme apoyando al equipo arbitral, pero sobre todo a nuestras seis representantes del arbitraje femenino. No hay que tirar la toalla ante los diferentes obstáculos, hay que ser resilientes y recordar que para avanzar debemos 'insistir, persistir, resistir y nunca desistir'. Este es un camino de ida y hay que seguir por esa línea, avanzando y demostrando que se puede”, finalizó.