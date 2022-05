Peñarol, como en los últimos tres partidos, volvió a ganar por la mínima: 1-0. Como en sus dos últimos partidos, ganó con un gol de penal en el primer tiempo –de Pablo Cepellini– y en el complemento sostuvo los tres puntos sin demasiada magia.

El aurinegro sigue en la pelea por el Apertura, ahora con un partido más jugado, a tres unidades del líder, Deportivo Maldonado. Hay varios en la vuelta, pero el elenco de Mauricio Larriera se puso segundo y ahora se meterá en el partido del martes por la Copa Libertadores.

Este y aquel

Es complejo cuando se dan este tipo de situaciones en que un club define, en un marco de cuatro o cinco días, dos instancias bastante decisivas para su futuro inmediato en las competencias. Es el caso de Peñarol, que en el irregular piso del Alberto Suppici de Colonia se jugaba, ante Plaza, una de sus últimas oportunidades de seguir arriba en el Apertura, ya sea para definir el título o para quedar bien en la futura Tabla Anual. Y el martes, cuando reciba en el Campeón del Siglo a Cerro Porteño por la Libertadores, también estará urgido de los tres puntos para seguir adelante ya sea en la copa, con un alto ingreso económico, o en la Sudamericana, si no le da para alcanzar un cupo en los octavos de final.

La complejidad está en cómo encarar la secuencia de partidos por puntos picantes atendiendo, con la tensión justa, cada demanda. Sin guardarse nada, sin exagerar nada.

Larriera buscó para su viaje a Colonia una oncena, seguramente, muy parecida a la que veremos el martes. Lo hizo valorizando ambas competiciones, la local y la internacional, y buscando potenciar a un colectivo para estas instancias definitivas.

Plaza, que en este primer semestre de 2022 está haciendo su campaña más pobre en puntos de los últimos años, con un plantel absolutamente renovado por bajas y lesiones luego de que el año pasado fue campeón de este mismo Apertura y después de perder por penales la posibilidad de definir el Uruguayo y jugar su primera Libertadores, planteó un juego como los que propone el elenco de Eduardo Espinel, sin escaparle al protagonismo principal, sea quien sea su rival. Además, sabe que hay que arrimar puntitos a la Anual.

Agustín Pérez, de Plaza Colonia, y Federico Carrizo, de Peñarol. Foto: Enzo Santos

Pocas luces

No hubo demasiadas luces en la primera etapa, pocas jugadas de ataque y bajo porcentaje de acierto en las acciones colectivas o individuales.

Poco después del cuarto de hora inicial, Peñarol en su único ataque hasta ese momento llegó al gol a través de un penal. Fue Pablo Cepellini quien desde los 12 pasos volvió a marcar el 1-0, como en la victoria anterior, frente a Wanderers.

Tres futbolistas de Plaza Colonia fueron por una pelota aérea, solos, Facundo Kidd intentó un cabezazo y la pelota terminó dándole en el brazo. Hubo que recurrir al VAR para que el árbitro Christian Ferreyra pusiera la pelota en el disco blanco del penal.

Antes y después poco. Nicolás Dibble, ese gran futbolista coloniense, hizo un par de intentos personales, el Flaco Álvaro Fernández fue enormemente solvente en la mitad de la cancha y la zaga coloniense estuvo expeditiva. En Peñarol no hubo juego asociado ni aportes sustantivos para Ignacio Laquintana o Agustín Álvarez Martínez.

Al comienzo del segundo tiempo pudo empatar Plaza de no ser por una maravillosa atajada de Kevin Dawson, y tras esto siguió y siguió intentando el patablanca, sin que Peñarol pudiera hacer mucho para preocuparlo.

Es un problema para el equipo de Larriera no poder generar situaciones propicias para que intervenga Álvarez Martínez, porque eso ahonda su preocupación y genera un círculo vicioso en que el aurinegro no anota en jugadas de campo porque el Canario no marca o no logra llegar a la red porque Peñarol no produce.

Cuando se produjeron los ingresos de Lucas Viatri junto a Ruben Bentancourt y Ezequiel Busquets, Peñarol ganó con la calidad de juego del argentino, que pudo hacer correr la pelota y a su equipo para desahogar el campo propio.

Al final, el carbonero se fue con los tres puntos de penal y ahora deberá pensar en la Libertadores. Ganar en estos tiempos está antes que gustar, y en el cruce de caminos por conformar.

Detalles

Apertura 2022 – Fecha 12

Estadio: Alberto Suppici de Colonia

Árbitros: Christian Ferreyra, Martín Soppi, Ernesto Hartwig.

Plaza (0): Nicolás Guirín; Federico Barrandeguy, Nicolás Ayala, Agustín Heredia, Facundo Kidd, Ezequías Redín (65’ Santiago Mederos), Álvaro Fernández (65’ Ezequiel Silveira), Agustín Pérez (82’ Juan Cruz Mascia), Leandro Suhr (71’ Esteban Rodríguez); Nicolás Dibble, Ramiro Quintana (65’ Daniel Bahía). Entrenador: Eduardo Espinel.

Peñarol (1): Kevin Dawson; Matías Aguirregaray (73’ Ezequiel Busquets), Hernán Menosse, Ramón Arias (65’ Agustín da Silveira), Juan Manuel Ramos; Damián Musto, Rodrigo Saravia (83’ Agustín Álvarez Wallace) ; Ignacio Laquintana, Pablo Ceppelini, Federico Carrizo (73’ Ruben Bentancourt); Agustín Álvarez Martínez (73’ Lucas Viatri). Entrenador: Mauricio Larriera.

Gol: 18’ Pablo Ceppelini –de penal– (P).