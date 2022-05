Franco Giorgetti, de Goes y Leandro Garcia Morales, Aguada, en el Palacio Peñarol.

La historia del partido pasado no podía repetirse. Goes había dejado ir 15 puntos de ventaja para perder 85-80 en el final, luego de haber dominado el marcador en todo el juego. Tras aquel resultado aparecía el apremio, porque una victoria más de Aguada finalizaría la serie. Pero frente a ese temor, sucedió lo mejor. Goes volvió a tomar amplias diferencias temprano en el partido, esta vez de 19 puntos de ventaja al entretiempo.

La reacción aguatera apareció, aunque esta vez no llegó a concretarse, por el rojiverde no consiguió estar arriba en el tanteador ni una sola vez y el triunfo se fue para Plaza de las Misiones por 68-66. Supo resistir el Goes, que fue el mejor de la temporada regular, pero tuvo la mala liga de enfrentar a un equipo con mayor calidad del que se suponía en cuartos de final. Aguada comenzó con cuatro puntos menos esta Liga, por sanción. Debido a eso, terminó cayendo en el sitio del octavo mejor clasificado, cuando sus números en la cancha dieron para más.

Hinchada de Goes, en el Palacio Peñarol Foto: Ernesto Ryan

Los 18 puntos de Joaquín Osimani, más 16 de Néstor Colmenares y Franco Giorgetti alcanzaron para contrarrestar la nueva adquisición de Aguada, el estadounidense Al Thornton, quien ya fue campeón con el rojiverde en temporadas anteriores. 21 puntos anotó en su debut de martes por la noche tras llegar luego de la eliminación de Peñarol de Mar del Plata, equipo en el que se encontraba jugando la Liga Argentina. Fue acompañado por Federico Bavosi con 15 y Tyreek Duren con 13.

Al Thornton, de Aguada. Foto: Ernesto Ryan

La serie todavía no termina, volverán a enfrentarse el viernes desde las 22.45 para ponerle final con un quinto y dramático partido que pondrá a uno de los clásicos rivales en semifinales y al otro lo mandará a casa.

El lunes, Trouville derrotó a Urupan y fue el primer semifinalista, en un partido donde debió descontar una desventaja inicial de 15 puntos, temprano en el partido. Biguá se le sumó más tarde, al vencer a Olimpia en un disputado encuentro que recién pudo quebrar en el final.

John Flowers, de Peñarol al finalizar el partido en la cancha de Larreborges Foto: Ernesto Ryan

El martes a primera hora el ganador del quinto encuentro de esa serie fue Peñarol por 69-64. Con 18 de John Flowers, que tomó cinco rebotes y dio seis asistencias, el aurinegro eliminó al playero y enfrentará al ganador de Goes - Aguada en semifinales.

Foto: Ernesto Ryan

