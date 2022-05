Gran jornada se vivió en Rosario para los celestes en torno al atletismo el jueves. Gonzalo Gervasini, en la prueba de 1.500 metros, en la que es recordista nacional sub 18 y sub 20 con apenas 16 años, logró el oro sudamericano juvenil y se sumó al bronce de Adrián Nicolari, que batió dos veces en el día el récord nacional sub 18 de 100 metros llanos.

Para subirse a lo más alto del podio, Gervasini debió llegar antes que dos atletas peruanos, que completaron el podio. Logró la victoria con un tiempo de 3 minutos, 57 segundos y 61 centésimas.

En diálogo con Garra, Gervasini expresó: “Estoy muy contento y feliz por representar a Uruguay. Esperaba una carrera así, salir a tirar y mantener un ritmo cómodo, para en los últimos 200 metros mover un poco y lograr la medalla”.

El campeón sudamericano sub 18 de 2021 comentó que así lo había previsto con su entrenador. “Hace mucho tiempo venía entrenando para esta competencia y salió todo como lo planificamos. Les dedico esta medalla a mis padres, mis patrocinadores y mis seres queridos, a toda la familia del atletismo uruguayo”, culminó Gervasini, muy entusiasmado con su dorada en el pecho.

Adrián Nicolari logró el bronce en los 100 metros por detrás del argentino Mondino y el peruano Earl, con un tiempo de 10,67 en la final. Ese registró será ahora su mejor marca personal y el récord nacional sub 18, que hasta horas antes poseía Andrés Silva desde 2003 con 10,74. El muchacho de 15 años no sólo rompió el récord nacional en la final; ya lo había hecho ese mismo jueves en la fase preliminar cuando cruzó la meta en 10,69.

“Muy emocionado y alegre, me entrené mucho para esto y se logró”, dijo Nicolari a Garra. “Vestir la celeste por primera vez no tiene precio. No puedo creer esto, realmente; ahora estamos enfocados en hacer récords nacionales en mayores y sub 18, y en competir en todas las competencias que tengamos por delante”, expresó con no menor entusiasmo que su compañero de equipo.

Otras canchas

Entre lunes y miércoles participaron los judocas y karatecas uruguayos, sin medallas, pero con un gran crecimiento deportivo. Los más destacados de ellos fueron Ramiro Pintos en categoría -81 kilos en judo, y en karate Bruno Ayphassoryo en -61 kilos, quienes lograron una muy buena quinta posición (cabe señalar que Bruno culminó su último combate con un pequeño desgarro).

También tuvo presentación el hándbol playa con gran actuación, ganándole a Venezuela por dos sets a cero (12-8 y 17-16). El torneo lo componen cinco países. En hockey 5, otro torneo que comenzó, fueron dos encuentros hasta el momento: ante Argentina las uruguayas perdieron de buena manera 4-2 haciendo un verdadero partidazo, y ante Paraguay las chicas vencieron sin complicaciones 7-0.

En boxeo ningún púgil uruguayo pudo lograr la victoria. Antonella Belo en -60 kilos, Franco Estévez en -69 kilos y Emiliano Reyes en -63 kilos (estas dos últimas con decisiones muy ajustadas), si bien tuvieron buenos combates, no pudieron pasar la ronda de cuartos de final.

El viernes aparecerá el ciclismo, harán su estreno Facundo Revetria, Claudio Olivera y Juan Hierro a las 9.00, y a la misma hora las chicas del hándbol playa tendrán su partido ante Brasil. Por la tarde volverán a jugar y será ante Argentina, a las 15.00. Por su parte, las cimarroncitas enfrentarán en el hockey 5 a Chile a las 10.45 por fase de grupos, Julieta Rodríguez en skate tendrá su etapa clasificatoria a partir de las 13.00, y en boxeo habrá podio, con Lorena Barboza enfrentando a Panamá en -57 kilos. La pelea será por las semifinales, y las perdedoras tendrán el bronce asegurado, ya que son cuatro competidoras en total y se entregan dos bronces a las perdedoras de semis.