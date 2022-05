Terminada la temporada 2021 el domingo pasado, los clubes que cuentan con equipos femeninos fueron llamados por la dirección de la Asociación Uruguaya de Fútbol para una reunión del Consejo de Liga con la presencia de las autoridades de la Comisión de Fútbol Femenino (Mariana Fernández, Lucía Martínez y Alberto Rodríguez) y los delegados clubistas donde, el martes de noche, se les presentó la propuesta para llevar adelante en 2022.

Dos hechos al menos hicieron distinta la reunión: la presencia de Ignacio Alonso, presidente de la AUF, y de otros funcionarios del área administrativa y económica por un lado. Por otro, que se reanudaron estas reuniones que habían dejado de ser habituales desde la etapa de conflictividad vivida durante varios meses en el año 2021.

El lunes, un día antes, los clubes recibieron una versión digital del presupuesto donde las autoridades “comparten un pronóstico de gastos proyectado para el año 2022”, planteando seis torneos a disputarse.

Tres de esos torneos son en categoría absoluta –simplificando, las divisionales A, B y C- y otras tres serían las divisionales juveniles Sub 19, Sub 16 y Sub 14.

Creación de la C

Se venía anunciando en anteriores temporadas la posibilidad de aumentar las divisionales para dar entrada a nuevos clubes y ofrecer competiciones más parejas según los poderíos de los planteles.

Ya estaba anunciado el año pasado que, de crearse una divisional nueva, sólo los dos primeros del Torneo Permanencia de la llamada Segunda División permanecerían en ella, mientras cinco equipos engrosarían la nueva divisional.

Los dos que se mantuvieron fueron Plaza Colonia, que ganó ese torneo, y Rampla Juniors, que fue segundo.

Los cinco que ahora pasarían a la tercera divisional son Canadian, Juventud de Las Piedras, Progreso, Keguay y el equipo fusionado Villa Española Cimarrón.

Hasta ahora, y es el dato más negativo, son muy pocos los nuevos equipos que dieron a conocer su intención de competir en la AUF, apenas tres: Albion, Cerrito y Deportivo Maldonado.

En principio, la divisional creada tendrá en acción a los ocho equipos señalados.

Las dos divisionales principales

Para disputar la 27ª edición del Campeonato Uruguayo, se mantiene una competición con diez clubes. La Primera Divisional A tendrá la novedad de los ascendidos del año pasado, los muy meritorios Wanderers y San José. Los ocho restantes son Defensor Sporting, Nacional, Peñarol, Atenas, Liverpool, Náutico, Fénix y River Plate, ordenados aquí según clasificación en 2021.

Para organizar este torneo, las autoridades plantearon realizar dos torneos cortos, Apertura y Clausura. En la reunión del martes pasado algunos clubes dijeron preferir el mismo formato del 2021, donde se jugó una primera ronda a una rueda todos contra todos. Luego, los cinco primeros jugaron por el título y la consecuente clasificación a Copa Libertadores, mientras los cinco últimos dirimían para evitar las dos últimas posiciones, que equivalían al descenso de categoría. Eso se definiría por votación de los clubes en próxima reunión.

La Primera Divisional B también contará con diez clubes en acción y ya no con quince como fue el año pasado. Tendrá como participantes a los dos clubes que bajaron de la A, Danubio y Racing. También los clubes que salieron del tercer puesto al octavo en la misma divisional de ascenso en la última temporada, o sea, Cerro, San Jacinto Rentistas, Montevideo City Torque, Boston River, Parque del Plata y Udelar. Completan los diez clubes los dos que ocuparon los mejores lugares del Torneo Permanencia de la B en 2021, Plaza Colonia y el club de mayor prestigio histórico en el fútbol femenino uruguayo, Rampla Juniors.

Tres divisionales juveniles

Se competirá en tres divisiones juveniles al igual que en la última temporada. Habrá torneos de Sub 19, de Sub 16 y, el más nuevo, el de Sub 14. Aún es prematuro dar una aproximación de cuáles y cuántos equipos habrá en cada categoría juvenil.

Hubo y habrá más novedades

En la reunión mencionada se habló sobre proyección de gastos para la nueva temporada, se presentó un balance sobre AUF TV y –muy importante- se comunicaron costos y subvenciones que tendrán los clubes. Sobre esto último, un dirigente de la Mesa Ejecutiva le hizo a la diaria una valoración general y sintética: “gratis no puede ser, no suma al crecimiento”.

Hay un cronograma básico que deberá tener respuestas de los clubes y puede haber variantes sobre algunas presencias y algunos números planteados en esta misma nota. El objetivo es comenzar a jugar el sábado 11 y domingo 12 de junio. Para que eso suceda, la semana próxima estará agitada. Hay plazos para cubrir los costos anunciados (con subvenciones escalonadas) para oficializar la participación, para conformar un segundo Consejo de Liga (el jueves 2) y para realizar los sorteos de fixtures (viernes 3). ¿Darán los tiempos?

Para dar un final adecuado, puede ser un indicativo de todo lo que está en juego, hacer una síntesis con algunas cifras expuestas en el cónclave del martes pasado. En el informe presentado se comparte “un pronóstico de gastos proyectados para el año 2022”. Teniendo en cuenta traslados, gastos de arbitraje más veedores y seguridad, para la A da un gasto total de USD 53.390 dólares; para la B de 49.380 y para la proyectada C, 25.725. Y para los tres torneos juveniles la estimación da 159.300 dólares.