Peñarol entró al partido queriendo demostrarle a su público que la idea no era desaprovechar la oportunidad de subirse a la punta del Torneo Apertura. Fue una cuestión más de actitud que de juego, no logró grandes combinaciones ni chances de peligro en los primeros 10 minutos, pero incomodó a Boston River, que no resignó su habitual idea de salir jugando con la pelota desde el fondo.

La presión del carbonero fue buena, no sólo logró impedir la mayoría de los avances del rival. Cuando pudo progresar, también consiguió que la pelota no llegara en las mejores condiciones a los de arriba.

Por insistir en esa idea, el local encontró su premio: logró ensuciar una salida desde el arco de la visita y la pelota le quedó a Pablo Ceppelini en las puertas del área. El centrocampista puso una muy buena pelota pinchada hacia el centro del área, que Máximo Alonso bajó con el pecho para luego rematar, pero el control le quedó un poco largo. Sin embargo, Lucas Viatri estuvo atento al desarrollo de la jugada, logró anticiparse a su marca y sacó un muy buen remate que puso en ventaja a Peñarol.

En los minutos siguientes, el partido se siguió desarrollando de una forma bastante similar. Conforme avanzó el primer tiempo, Boston River pudo tener un poco más la pelota durante un tiempo más prolongado, pero ninguno de los dos equipos estuvo cerca de generar un peligro claro de gol. Así se fueron al descanso, tras una chata primera mitad.

La inclusión de Viatri como titular no sólo se justifica por el gol. En los últimos partidos Peñarol no pudo mantener tanto la pelota o directamente eligió saltar al jugador que más lo ayuda en esa materia: Walter Gargano. Viatri no es un 9 que se dedique a ocupar el área de forma estática, tiene la calidad y la inteligencia para retroceder unos metros y ayudar en la posesión de la pelota, pero también para a elegir los mejores caminos en el último tercio. Un 9,5. El delantero le respondió a su entrenador, fue el jugador más claro de su equipo y funcionó como un faro creativo en una altura en que Peñarol hace meses no encuentra su mejor juego. Le faltó que sus compañeros estuvieran más finos y coordinados para poder generar mayores ventajas en el ataque.

En el segundo tiempo Boston River empezó a manejar la pelota y Peñarol retrocedió para defender su área. El local siguió presionando la salida de la visita, pero no tuvo la misma intensidad que en el primer tiempo. El desarrollo fue bastante parecido al partido con Wanderers: el carbonero cedió la pelota y apostó a su buen rendimiento defensivo y a explotar los espacios que fue dejando su rival en su espalda. El más perjudicado fue Viatri porque cada vez encontró menos la pelota y se diluyó su influencia en el juego. Sobre los 65’ el local se volvió a hacer con el control del trámite, incluso tuvo algunas chances de gol. Eso, más una habilidad especial para perder el tiempo, hizo que el local se quedara con los tres puntos.

Peñarol no es una maravilla defensiva, tiene algunos desajustes que se han notado, sobre todo a nivel internacional, pero, junto a Danubio, es el equipo con menos goles en contra del campeonato. En el Apertura sólo le hicieron cinco goles y hace cinco partidos que ningún equipo logra vencer a Kevin Dawson, que, además, nunca recibió dos goles en un mismo partido. El carbonero compensa su mal pasar ofensivo apostando por golpear primero y aguantar después, una dinámica que repite hace muchos partidos. Así logró su cuarta victoria al hilo y aprovechó la oportunidad para subirse a la punta del torneo junto a Nacional y Deportivo Maldonado, a la espera de lo que haga Liverpool mañana.

Detalles

Torneo Apertura - Fecha 13

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Gustavo Tejera, Andrés Nievas, Héctor Bergaló, Diego Dunajec.

Peñarol (1): Kevin Dawson, Matías Aguirregaray (80´ Agustín Da Silveira), Hernán Menosse, Edgard Elizalde, Juan Manuel Ramos (18´ Jairo O'Neill), Damián Musto, Walter Gargano, Pablo Ceppelini (80´ Rodrigo Saravia), Agustín Álvarez Martínez (67´ Ruben Bentancourt), Lucas Viatri, Máximo Alonso (67´ Ignacio Laquintana). Entrenador: Mauricio Larriera.

Boston River (0): Santiago Silva, Leonard Costa, Carlos Valdez (74´ Rodrigo Viega), Guzmán Rodríguez, Maximiliano Villa, Facundo Rodríguez (46´ Pedro Silva), José Alberti, Rodrigo Pérez, Alan Rodríguez, Martín Fernández (50´Emiliano Rodríguez), Álvaro López (46´ Bruno Barja). Entrenador: Ignacio Ithurralde.

Gol: 12' Lucas Viatri (P). Expulsado: 83´ Bruno Barja (BR).

Jugador del partido: Lucas Viatri.

Fecha 13 Viernes

0-1 Deportivo Maldonado - Fénix Sábado

2-0 Rentistas - Cerro Largo

2-0 Nacional - Albion

1-0 Peñarol - Boston River Domingo

2-1 Liverpool - River Plate

1-2 Danubio - Defensor

0-2 Cerrito - Wanderers Lunes

19.00 Torque - Plaza Colonia

Torneo Apertura Pos Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Liverpool 13 8 2 3 18 7 +11 26 2 Nacional 13 7 4 2 24 8 +16 25 3 D. Maldonado 13 8 1 4 19 13 +6 25 4 Peñarol 13 7 4 2 10 5 +5 25 5 Wanderers 13 5 6 2 15 8 +7 21 6 Boston River 13 6 3 4 15 14 +1 21 7 Fénix 13 6 2 5 13 14 -1 20 8 River Plate 13 5 4 4 20 15 +5 19 9 Defensor 13 5 4 4 13 14 -1 19 10 Danubio 13 4 6 3 9 7 +2 18 11 Rentistas 13 4 1 8 14 19 -5 16 12 Torque 12 2 5 5 14 16 -2 11 13 Albion 13 2 4 7 15 29 -14 10 14 Cerro Largo 13 2 3 8 5 21 -16 9 15 Plaza Colonia 12 1 5 6 9 13 -4 8 16 Cerrito 13 2 4 7 8 18 -10 7

