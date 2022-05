Luis Suárez dejó Atlético de Madrid una semana atrás, y este lunes contó que se enteró de su salida del club el día antes, cuando el director de Comunicación de la institución le informó que al día siguiente, tras el partido frente a Sevilla, le harían una despedida.

“No sabía nada”, contó Suárez en una entrevista en el programa El larguero, de la radio española Cadena Ser, en referencia a la decisión definitiva sobre su vínculo con el club. “Tengo 35 años y sabía, y yo también estaba pensando en mi futuro, viene de hace tiempo”, señaló, y detalló que en diciembre habían hablado con autoridades del club y “quedamos en hablar en febrero y marzo. Y Rafa Alique [el director de Comunicación] me avisó el día antes que me iban a hacer una despedida y dije: 'Bueno, por lo menos alguien del club me dice algo'. Él también se sorprendió, supuestamente”.

Contó, además, que después de eso no habló con el director técnico, el argentino Diego Cholo Simeone, ni con las autoridades del club, sino que simplemente hablaron con su abogado. “Por lo menos me podría haber avisado antes alguno de los que me llamaron” para jugar en el Atlético, lamentó.

El delantero uruguayo sí comentó cómo fue la charla con Simeone respecto del rol que jugó en el equipo en la última temporada, cuando no fue titular. “Él me lo dijo claro, y yo le dije que lo aceptaba, pero que le iba a poner las cosas difíciles. En algún momento me pregunté qué habría pasado, porque fue después del partido con Osasuna, que vengo de marcar el gol de lejos, y ahí es que dejo de jugar porque entran Joao y Ángel, que la rompen. Y me preguntaba por qué de un momento para otro… No sé si fue la primera semana de abril que el Cholo me vuelve a hablar, que estaba tomando decisiones, que veía otros jugadores mejores que yo, y yo lo acepté sin ningún problema, porque yo no le pregunto cuándo juego, no le voy a preguntar…”.

También se refirió a sus enojos o reacciones por no jugar: “Si a veces tenés mala cara, malestar… Pero es lo que yo le decía: ‘Preocupate cuando yo esté feliz cuando no estoy jugando’. Si estoy así porque no juego es porque soy competitivo y soy así…”.

Suárez dijo que le hubiese gustado seguir un año más en el Atlético: “Estaba encantando. Estaba cumpliendo un rol al que no estaba acostumbrado y aceptándolo de buena manera, sabiendo que la exigencia iba siendo más grande, compitiendo con jugadores en el plantel que estaban a grandísimo nivel, pero capacitado para seguir cumpliendo lo que pedía el entrenador, pero no se dio la posibilidad”.

Su futuro

Sobre su futuro, dijo que está esperando que sus tres hijos, de tres, ocho y 11 años, terminen las clases, a fines de julio. “Quiero tomar la mejor decisión, adecuada, para poder competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial”, aseguró. Contó que tiene muchas opciones, de equipos de España, de Brasil, de América Latina, de México y de Argentina, y respondió que no optaría por ligas como las de Catar, Arabia Saudita o China. “No estoy pensando en el dinero, sinceramente. Me interesa estar a un nivel competitivo”, y “eso es Europa”. “Mi cabeza la tengo en Europa”, dijo, y aclaró que quiere seguir compitiendo: “No es porque esté exigiendo jugar, solamente quiero ver el proyecto, poder competir a nivel alto”.

“Mi forma de jugar no cambió nunca ni va a cambiar”

En la entrevista le preguntaron qué episodio, de los muchos que vivió, lo marcó en su rebeldía. “Muchos, pero mi forma de jugar no cambió nunca; mi forma de pelearme con los árbitros, con los rivales, no cambió ni va a cambiar”, aseguró. Reconoció que fue creciendo, siendo más consciente y teniendo cuidados, y se refirió a su salida del Barcelona, que lo sorprendió: “Me marcó mucho para seguir demostrando, porque a mí me dicen que ya no estoy para el nivel del Barcelona y vos decís: ¿cómo que no estoy? Te vas siendo segundo goleador detrás de Leo [Messi], ¿es mi culpa? Te sentís frustrado, y [sale] eso de ‘Tengo que seguir demostrando’, y eso me da orgullo”.