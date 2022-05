No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El predio del Parque Independencia, que alberga los escenarios de la competencia con una feria y una fan fest incluidas, ya recibió a más de medio millón de personas entre el jueves y el domingo. Con entradas mayormente agotadas en todas las disciplinas, realmente se vive una gran fiesta deportiva. Lo mejor de la campaña celeste hasta el momento en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022 se vivió el sábado y el domingo con una medalla de plata en patín artístico, una de bronce para el rugby seven, la de plata del riverense Diego Aranda en natación –50 metros libre– y el oro en la final ante Argentina en básquetbol 3x3, que fue un batacazo enorme.

Uruguay mostró una gran entereza y agallas para ganar la final del 3x3 masculino con una gran ofensiva y defendiendo a muerte cada pelota en cada juego. El equipo derrotó en la fase de grupos a Aruba y perdió con Argentina, le ganó a Surinam en octavos, a Chile en cuartos y en semis derrotó a Venezuela con lo justo, 18-15.

La final fue un partido electrizante, con la celeste dominando el juego en todo momento y ganando por buena diferencia. En algún momento Argentina se puso a un punto, pero los celestes, a base de triples (tiros de dos puntos en esta modalidad) y con una buena defensa, lograron imponerse por cifras finales de 18-14 e hicieron delirar al puñado de uruguayos, compañeros de otras disciplinas y familiares de los chicos, que acompañaron en todo momento.

El mercedario Franco Brun, medallista de oro, brindó su parecer a la diaria luego de la final: “El trabajo de meses dio sus frutos”, dijo. “Este deporte es nuevo para nosotros, que somos del básquetbol convencional; no fue fácil, pero tenemos una gran amistad entre nosotros y pudimos lograr un oro muy luchado y estamos felices por eso”, añadió. “Argentina fue un rival difícil y eso, sumado a que le arrebatamos el oro con toda la gente en contra, no tiene precio”, finalizó Brun.

Javier Isis, entrenador del básquetbol 3x3, también conversó con Garra: “Hermoso lo que hemos vivido, lo vivimos en Cochabamba 2018 con los adultos y ahora con los juveniles, es increíble lo que logramos hoy”, declaró Isis, muy emocionado con sus dirigidos. Con respecto al proyecto deportivo que se hace en Uruguay en esta disciplina, subrayó: “Ojalá que la FUBB [Federación Uruguaya de Basketball] entienda y que se siga apostando al 3x3 en Uruguay; es una hermosa disciplina que mueve muchas canchas a lo largo y ancho del país y esperemos que este oro sirva y siga dando frutos en próximas competencias”.

Los chicos celestes son Maximiliano Antúnez, Franco Brun, Thomas Araujo y Bruno Curadossi.

También destacada fue la medalla de plata de Martín Nicolás Gasalla, que quedó a pocas unidades del oro en patín artístico, con un show que impresionó mucho a los jurados. Terminó por delante de Brasil y detrás de Argentina. Al finalizar la jornada, Gasalla declaró a la diaria: “Estoy muy feliz, con un trabajo de mucho tiempo a cuestas, ya que en Cali 2021 no pude dar el máximo, y estoy muy conforme con lo hecho. Hace años no me cruzaba con patinadores de esta calidad y fue realmente increíble terminar en el podio con esta plata, realmente un sueño y un orgullo para mí estar en la selección y llevar una medalla para el país”, concluyó el patinador montevideano.

La plata de Diego Aranda, el riverense fanático de Flamengo, fue con récord nacional de su categoría, que estaba en poder de Enzo Martínez –olímpico en 2021– desde 2009. Con un tiempo de 23 segundos y 87 centésimas, alcanzó el podio y la mejor marca histórica uruguaya en la categoría juveniles A.

La selección de rugby seven tuvo sus vaivenes. Comenzó la jornada del domingo cayendo con Argentina en su último partido de la fase de grupos 47-0. La semifinal fue con el combinado chileno, en un cotejo muy entretenido y parejo, que a la postre el equipo trasandino logró definir con un try en la segunda parte para ganarles a los Teritos 12-5 y obligarlos a jugar por el bronce. El objetivo se cumplió, tras derrotar de buena manera a Colombia 29-5. El sanducero Alejo González habló con Garra y dijo: “Muy orgulloso con el equipo, con un trabajo que hemos hecho durante tiempo; nos merecíamos la medalla por todo el esfuerzo, con muchas cosas a mejorar, pero contentos de vestir la celeste”, añadió el rugbier de Paysandú Trébol Rugby, quien también es estudiante universitario en la capital.

Los chicos del Rugby seven que obtuvieron bronce son Ícaro Amarillo, Federico Armas, Franco Bertini, Phillip Bowles, Juan Bautista Crisci, Martín Espiñeira, Jerónimo Ferres, Juan Justo Fontes, Alejo González, Lucas Giovanonne, Santiago Rígoli y Emanuel San Andrea.

Las cuatro medallas del fin de semana se sumaron a la plata obtenida por la nadadora Micaela Sierra en 200 metros estilo pecho y a las dos medallas de bronce de los taekwondistas Pedro Leites y María Sara Grípoli.

El calendario deportivo celeste para este lunes sólo ofrecerá actividad en karate con tres deportistas: Tomás Dotta en -76 kilos, Bruno Ayphassoryo en -61 kilos y Luna Rostán en -59 kilos, dirigidos técnicamente por el entrenador Octavio Pino Píriz.