A lo largo de sus investigaciones, tomaron contacto no sólo con los documentos oficiales, sino con testimonios que cuentan otra parte de la historia. “Si escuchamos a los actores que formaron parte de eso, profesores y estudiantes de la época, vemos que no todo lo que se proponía la CNEF o el gobierno cívico-militar respecto de la educación física o del deporte se concretaba”, resumió Rodríguez.

No había una aceptación total al régimen, hubo resistencias dentro del ámbito docente, se promovían actividades de corte recreativo o que no estuvieran orientadas por el rendimiento, distintas a lo que el régimen proponía. “Tampoco se puede establecer una relación lineal entre ‘si hace formaciones y marchas, entonces es porque era fiel al régimen’. Esta matriz de vertiente militar en la historia del campo de la educación física atravesó democracias y dictaduras; una cosa no implica la otra”, sentenció.