El torneo femenino de 2022 aún no ha empezado y ya tiene cuestiones por solucionar con un tema que excede a la cancha, pero tiene que ver: don dinero. No es de ahora, sino que viene desde el torneo pasado: el campeonato de fútbol femenino de 2021 estuvo pausado durante varios meses debido a un conflicto entre los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El año pasado no fue fácil. Hay que recordar que, promediando 2021, los equipos solicitaron información sobre gestiones económicas, la AUF la proporcionó, pero las instituciones consideraron que no fueron claros y que faltaba información, por lo que decidieron mantenerse en cuarto intermedio hasta recibir el detalle de las gestiones económicas. La información llegó un mes después, pero tampoco convenció a los clubes, quienes extendieron el paro hasta setiembre, cuando se retomó el fútbol a pedido de las jugadoras (que pudieron jugar sólo tres meses, porque nuevamente la actividad fue interrumpida por las licencias en diciembre).

En 2022, luego de que con decisión dividida se levantara el cuarto intermedio en el que estaban los equipos desde el año pasado, se disputaron las fechas pendientes que quedaban del campeonato 2021. Al finalizar el torneo, en el que Defensor salió campeón, los equipos se volvieron a reunir con la AUF para seguir tratando los temas pendientes sobre las cuestiones económicas.

Puertas adentro

En primera instancia se puso sobre la mesa lo relativo a la televisación del fútbol femenino que, como ya se hizo público, se encargará de producir y transmitir Directv.

Por otra parte, se charló sobre el dinero que ingresa a la AUF destinado para esta rama de la disciplina. Según pudo obtener la diaria, “hay una plata estipulada para los clubes de la A, en principio, y se dijo que con eso se podría ayudar también a los de la B”. Para el fútbol femenino ingresan a la institución alrededor de 166.000 dólares anuales, aproximadamente 10.000 dólares para cada club de la A.

Pero, en esta reunión, la AUF informó que se dejará de subvencionar el campeonato de la A. Hasta 2021 los clubes pagaban 70% de los costos y la AUF 30%. Enseguida se notó la contradicción: se quita la subvención justo en el momento en que el campeonato es mucho más caro.

“Los clubes planteamos que no entendemos cómo está funcionando, porque nos dan plata por un lado, pero si jugás en todas las categorías, sub 14, sub 16, sub 19 y primera, terminás gastando como 8.000 dólares y ellos te dan 10, a lo sumo 12. Entonces, lo que te dan por un lado te lo sacan por otro, y al final estamos en la misma”, sostuvieron a la diaria.

La AUF comunicó a los clubes que debían pagar por la competencia de la sub 14, los delegados respondieron que Conmebol otorga dinero por ese rubro y entonces acordaron no cobrar por esa categoría, pero sí aumentar el costo de la sub 19. “Los equipos tenemos carencias, por ejemplo, en cuanto a la indumentaria, y tener que aumentar los gastos básicos es un retroceso”, expresó una de las fuentes.

Otro de los temas que se discutieron fue sobre los sponsors, que en este último período se interesaron por el femenino. “La única plata que vimos fue de Rexona, a pesar de que Farmashop auspició todo el año. Dijeron que no iba a ir dinero de allí para los clubes”, explicaron delegados de los clubes a Garra. Los clubes consultaron si tenían incidencia en el esponsoreo y desde AUF se explicó que no, “dijeron que sólo nos consultaban cuando los teníamos que poner en la camiseta”, alegaron.

En cuanto a los sponsors de la televisación, se informó a los clubes que van a poder utilizar cartelería en la cancha. Cuatro del total de los carteles van a pertenecer al club para poder buscar publicidad.

“Lo que sucede es que empieza a crecer el producto, empieza a haber dinero, pero el poder de decisión de qué se hace con la plata, de cuánto dividen, de si subvencionan el campeonato o no, es todo de ellos; el tema de los sponsors y de la televisión es una decisión unilateral de AUF y los clubes no pinchamos ni cortamos”, pudo saber la diaria.

Así como se puede comprobar que para los clubes está siendo bueno el crecimiento, también es notorio que existe una brecha entre lo que ingresa a la asociación y lo que realmente se destina al fútbol femenino, sobre todo porque para los clubes aumentan las exigencias en cuanto a la infraestructura o en la profesionalización de los cuerpos técnicos.

Además de las inquietudes por lo que tiene que ver con los gastos por disputar el campeonato, los equipos también cuestionan el cómo se toman las decisiones. Los equipos critican, además, la diferencia que existe en el trato de la AUF con el fútbol masculino y con el femenino. “A nosotros nos viene todo dado: ya salió el acuerdo con Directv, vimos las ofertas y la de ellos fue la mejor, eligen los sponsors, viene todo dado”, sostuvieron.