El sábado a las 17.00 la selección uruguaya de fútbol enfrentará en forma amistosa, en el marco de la fecha FIFA, a la selección de Panamá. La noticia no tiene nada de sorprendente, más allá de agregarle el detalle de que se promociona como el partido de despedida antes de que Uruguay debute en Catar 2022. Aunque falten cinco meses para el Mundial, no podría sorprender que Panamá sea el rival de turno –aunque, es cierto, no estaba en los planes–. De hecho, antes de la Copa América Brasil 2019 la despedida en el Centenario fue ante el combinado panameño.

Pero atención: es la tercera selección de Panamá la que llegará al Centenario. La selección mayor panameña, ahora dirigida por el hispano-danés Thomas Christiansen, está participando en la Liga de Naciones Concacaf –igual que Jamaica–, el jueves recibió a Martinica en el estadio Rommel Fernández y el domingo, unas horas después del partido de Uruguay, juega la revancha ante la isla que es departamento de ultramar de Francia, que tiene un lugar en la Concacaf pero que no está afiliada a FIFA.

Como viajar de Montevideo a Martinica del sábado para el domingo resultaría imposible, para llegar a tiempo y menos para jugar, ninguno de los de la selección absoluta llegará al juego en el Centenario. La opción de una segunda selección, teniendo en cuenta que de estos 23 que enfrentan a Martinica hay 20 que juegan en el exterior, incluidos nuestros conocidos Luis Mejía y Cecilio Waterman, podía ser un equipo con jóvenes valores, pero resulta que esa segunda selección, la sub 21, está jugando el torneo de Toulon en Francia, y este viernes justamente juega allí dirigido por el español David Doniga. Este segundo plantel en competición tiene a cinco futbolistas que actúan fuera de Panamá.

La C

El tercer plantel, o sea el convocado de apuro y sin preparación –el jueves Luis Mejía, en diálogo con Martín Charquero en Sport 890, dijo que esos jugadores se conocerían en el avión–, será dirigido por el hispano-venezolano Ángel Sánchez y vino a Uruguay en dos tandas con dos goleros, siete defensas, cinco volantes y siete delanteros que participan en clubes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), más cuatro que juegan en el exterior: Alfredo Stephens, de 9 de Octubre de Ecuador, Iván Anderson, de Monagas de Venezuela, Manuel Gamboa, de Comunicaciones de Guatemala, y Carlos Rivera, el jovencito de 19 años de Macabi Tel Aviv de Israel que es sobrino de José Luis Pistolero Garcés, el delantero que hace 16 años pasó por Nacional.

Razones, afectos y emociones

Hay, además de la emocional necesidad de conectar a la afición con la selección en un clima festivo y de despedida, otras razones que hacen a la necesidad de este partido internacional. La principal debe ser el tono de evaluación individual deportiva de algunos de estos futbolistas, quienes no tendrán muchas más posibilidades para asegurar su presencia en el plantel final del Mundial. Pero, a la vez, hay otras razones que no parecen menores, y son de índole económica, como la recaudación por venta de entradas y (algo tal vez muy importante) también la reafirmación de un naciente esquema de venta propia de los partidos a través de AUF TV, que en esta semana, con los partidos ante México y Estados Unidos, resultó exitoso, superando lo que había sido la oferta de uno de los potenciales compradores (Tenfield). Así lo explicó Fiorella Rodríguez: “Según datos obtenidos, la AUF sumó alrededor de 102.000 usuarios únicos que contrataron los dos partidos amistosos que jugó Uruguay, ante México y Estados Unidos. Haciendo una cuenta simple, si cada usuario abonó 50 pesos, el total es de 5.100.000 pesos, unos 127.000 dólares. Solamente por este rubro, superó la oferta de televisación de Tenfield, que fue de 120.000 dólares por tener la exclusividad de los tres juegos.

Pero esto no queda ahí: a lo ganado por la televisación hay que sumarle los casi 100.000 dólares de recaudación por cableoperadores, además de los 90.000 dólares de patrocinadores, según explicó la AUF a Garra”.

Además de quienes contraten el servicio de streaming, habrá decenas de miles de espectadores en el estadio, porque además con las entradas se sortearán dos pasajes, entradas y estadía para ver a Uruguay en la fase de grupos en Catar 2022.

Los usuarios de la tarjeta BROU Recompensa, además de la prioridad para adquirir los tickets, tienen una bonificación. En este caso, el ingreso a la Ámsterdam y Colombes cuesta 330 pesos, Olímpica 420 pesos, Olímpica primer anillo 630 pesos, tribuna América puertas 3 y 24, segundo anillo, 790 pesos, y puertas 3 y 24, primer anillo, 1.030 pesos.

Este viernes se habilitarán los tickets para el público general. Las tribunas Ámsterdam y Colombes costarán 420 pesos, Olímpica 520 pesos, Olímpica primer anillo 790 pesos, tribuna América puertas 3 y 24, segundo anillo, 990 pesos, y puertas 3 y 24, primer anillo, 1.290 pesos.

Entre deseos y sueños

En diálogo con AUF TV, Edinson Cavani se explayó sobre distintos tópicos. Por ejemplo, habló de su año complejo: “Tuve un año difícil, atípico para mi carrera. Fue atípico, nunca fui mucho de lesiones y estar tanto tiempo sin jugar. Pasé mal porque al no estar acostumbrado a eso me costó mucho sentimentalmente, pero lo que más quiero, y deseo, es ponerme cada vez más a punto, porque tengo mucha energía y ganas. Físicamente es ajustar alguna cosa y todo vuelve a la normalidad. El objetivo primario es el Mundial y después ver cómo están las cosas”, dijo el Matador.

También dejó sentada una posición filosófica: él no habla de sueños, sino de deseos. “Deseo las cosas, me gusta sentirlas. No soy un soñador, porque creo que las cosas hay que sentirlas. A veces un sueño te pasa por la cabeza, y pasa. Desear las cosas tiene un sentido diferente, porque ya pasa más por un sentimiento de sentir lo que uno quiere. Eso es lo que vamos a hacer, desear que todo salga bien y terminar lo más alto posible en el Mundial”, explicó el goleador celeste.

Respecto de la afición, Cavani señaló: “No es que jugamos solamente para la gente, jugamos para nuestros compañeros y para darle lo mejor a la selección. Primero, cumplir con nuestro trabajo, y después con la gente, para darles una sonrisa. Es algo que suma mucho cuando recibís ese cariño o apoyo en la cancha, te hace dar ese pasito más o ese plus. Ellos deben imaginar que esa ilusión [la de ganar] nosotros también la tenemos, pero no por un partido, sino porque nosotros vivimos muchas cosas como grupo que nos dan para desear las cosas. Eso la gente lo tiene que saber, porque a veces se puede pensar que sólo somos jugadores de fútbol, pero nosotros también lo deseamos como ellos”.

Edinson Cavani será uno de los presentes en el Centenario, dado que, a excepción de José María Giménez, lesionado, y Ronald Araújo, en recuperación, el resto de los convocados podrá estar ante Panamá, y ellos son: Fernando Muslera, Sergio Rochet, Sebastián Sosa, Diego Godín, Sebastián Coates, Martín Cáceres, Guillermo Varela, Damián Suárez , Matías Viña, Mathías Olivera, Lucas Torreira, Matías Vecino, Mauro Arambarri, Manuel Ugarte, Fernando Gorriarán, Giorgian de Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, Federico Valverde, Facundo Pellistri, Agustín Canobbio, Diego Rossi, Darwin Núñez y Maximiliano Gómez.