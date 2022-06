La noticia cayó en las redes sociales. Lourdes Viana, Lorena Graña y Agustina Arámbulo eligieron ese medio para decirle adiós a Peñarol, un adiós no tan cómodo: las jugadoras esperaban que el club se disculpara por haber dicho a la prensa que ellas contaban con contratos y que no quisieron jugar el clásico (al que no fueron convocadas).

Viana y Arámbulo mantuvieron reuniones con dirigentes de Peñarol luego de que se hiciera público que estaban en paro. En una de esas instancias solicitaron que se apartara al encargado de sanidad con el que habían tenido varios inconvenientes. Si bien el doctor, Edgardo Rienzi, ya no forma parte del plantel ""), para Viana faltaron las disculpas.

la diaria habló con Viana. La futbolista contó que “en determinado momento de la reunión me preguntaron qué necesitaba para continuar y planteé tres cosas: que el doctor ya no estuviera, que volviéramos las cuatro y que pidieran disculpas públicas por decir que teníamos contratos y otras cosas que no son”. Como eso no sucedió y falta poco para que comience el campeonato, “doy por sobreentendido que no va a pasar”, explicó.

La jugadora manifiesta que el mayor descontento reside en el hecho de que dirigentes del fútbol masculino dijeron a la prensa erróneamente que las jugadoras tenían contrato. “Decir que tenemos contrato es complicado, es como no saber dónde está el living de tu casa”, concluyó la futbolista, aludiendo a que en el fútbol femenino de Peñarol no hay contratos profesionales. Además, Viana dijo que le molestó que personas pertenecientes a la interna de Peñarol e hinchas las juzgaron por no jugar el clásico al que no fueron convocadas.

Viana se despidió del club con un emotivo video en el que recordó sus mejores momentos con la amarilla y negra. La jugadora dijo a la diaria que lo hizo por respeto a los equipos que la estaban queriendo incorporar.

Viana pasará a jugar en River Plate. El darsenero se interesó por la experiencia de la futbolista, ya que el plantel está conformado por muchas jugadoras jóvenes.

Todas o ninguna

Para Agustina Arámbulo su instancia de reunión “fue informal y no fue concreta. Yo esperaba que me dijeran si la institución quería contar conmigo o no; fue algo inconcluso, como una charla de lo sucedido y más nada”, detalló, y explicó que las condiciones para volver eran las mismas que mencionó Viana, y que la más importante era que Peñarol pidiera disculpas públicas.

Las otras dos jugadoras implicadas en el conflicto, Lorena Graña y Stefany Suárez, no se reunieron con la institución porque estaban disputando una competencia de fútbol sala en el exterior.

En el caso de Graña, fue contactada por el presidente del fútbol femenino, Ignacio López de la Calle, antes de viajar con futsal a Bolivia para poder reunirse y conversar.

“Yo le dije que sí, pero como llegado el día no se comunicó conmigo, lo dejé pasar porque prefería que fuera después de la Copa Libertadores, para que esa reunión no afectara mi rendimiento. Pero hasta el día de hoy no se ha comunicado nadie conmigo. De igual manera, también tengo decidido no continuar en Peñarol desde antes de viajar a Bolivia”. En su caso también decidió dejar el equipo mirasol porque no quería volver si sus compañeras no lo hacían. Graña no tiene decidido a qué equipo va a ir. “Estoy evaluando varias ofertas”, explicó la jugadora.

La otra jugadora implicada en el conflicto es Stefany Suárez, pero la futbolista no se reunió aún con la institución y tampoco se despidió.