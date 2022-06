Después de siete partidos sin ganar, Torque dio la nota. Y de qué manera, ganándole a Peñarol en su casa, por momentos superándolo futbolísticamente. Esta, apenas la tercera victoria del Montevideo City en el año, es la más resonante de todas. Además, se trató del primer triunfo de Sebastián Eguren como entrenador de los celestes.

A Peñarol se le agranda el malestar. No sólo es un comienzo para el olvido, sino que la situación se vive críticamente porque es la continuación del mal desempeño que tuvo el aurinegro en todo el Apertura.

El carbonero continúa con un plantel que no conforma para nada ni a la directiva ni al técnico, y que además sufrió en las últimas horas una baja más que importante: Agustín Álvarez Martínez fue transferido al Sassuolo de Italia. El delantero recibió un homenaje en la previa del encuentro. Por la pantalla del recinto mirasol se transmitió un video de sus mejores momentos y saludos de sus compañeros. Las lágrimas no demoraron en aparecer en el rostro del 9 y de varios hinchas que saben el valor de tener un jugador de la casa.

Previo a la disputa, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, habló de la transferencia del jugador, y sostuvo que se trata del pase más grande del fútbol uruguayo. Al club le quedan ocho millones de euros y 20% de la plusvalía de esa futura venta. “Nos tiene muy contentos por el Canario, que se quedó el tiempo que le pedimos. Ahora ya cumplió, estuvo al mejor nivel y ya era tiempo de salir” , dijo el presidente mirasol.

La institución está en la búsqueda de incorporar para el Clausura entre cinco y seis jugadores, lo más urgente es sumar al equipo un centrodelantero y dos extremos. En este sentido, Nicolás Milesi, justamente ex Torque, ya es parte del equipo, y ahora se maneja el nombre de Sebastián Cristóforo.

Chato y aburrido

El conjunto de Sebastián Eguren, que hoy concretó su primera victoria como entrenador del ciudadano, ganó porque supo aprovechar los errores del rival, e hizo las dos únicas jugadas destacables de la primera parte.

El protagonista del primer tiempo fue Tiago Palacios. El volante argentino, que se muestra siempre con gran proyección, estuvo cerca de convertir en el inicio del partido, pero no pudo vencer a Kevin Dawson. Lo que no pudo hacer por él mismo, Palacios lo encontró en pies de otro: cuando se iba el primer tiempo, el argentino habilitó a Darío Pereira, quien pateó al primer palo mientras el arquero se jugaba al otro. No fue un gol cualquiera: le cortó el invicto de 700 minutos a Dawson.

Mientras se desató la alegría en los de celeste, apareció la desesperación en los aurinegros, sobre todo de los hinchas, que desde la tribuna -donde se veían claramente porque no hubo banderas de nuevo, por decisión de la propia hinchada- comenzaron a mostrar su disconformidad con la actuación del equipo. A propósito, en cuanto a la seguridad en el Campeón del Siglo, Ruglio explicó que el próximo miércoles se colocarán cámaras nuevas arriba de todos los pasajes que tienen el estadio, cámaras que serán controladas en tiempo real por el Ministerio del Interior, a raíz de los incidentes ocurridos durante el partido contra Colón de Santa Fe por la Copa Libertadores de América.

Lo bueno de lo malo

Para el complemento Peñarol mejoró, empezó a tener más velocidad y pudo presionar, por lo que el partido tuvo otra tónica. Este es un aspecto desde donde los aurinegros pueden sacar algunas conclusiones para el futuro, conclusiones de las buenas, de las que lo hacen acordar a su mejor versión, esa cuando era contundente y ganaba -y no la versión del primer tiempo, donde transitó 45 minutos sin patear al arco-.

Igual, no todo fue maravillas para el carbonero, porque si bien se mostraba mejor que su rival, el segundo gol del partido cayó del lado de Torque: Walter Gargano y Ruben Bentancourt perdieron la pelota, sus compañeros de zaga no pudieron hacer mucho, y Franco Nicola puso la segunda alegría de los ciudadanos.

Allá cuando el partido caía, mientras caía también el murmullo incómodo de una hinchada disconforme, hubo un penal para Peñarol después de que Diego Arismendi se llevara la pelota puesta con su brazo. El lateral izquierdo Juan Manuel Ramos lo transformó en gol, que fue el descuento y nada más.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Mathías de Armas, Horacio Ferreiro y Matías Rodríguez.

Peñarol (1): Kevin Dawson; Hernán Menosse, Ramón Arias, Matías Aguirregaray, Juan Ramos; Rodrigo Saravia (45' Agustín Álvarez Wallace), Walter Gargano, Brian Mansilla (45' Ignacio Laquintana), Pablo Ceppelini (61' Núñez), Nicolás Rossi; (90' Alejo Cruz) y Ruben Bentancourt. Entrenador: Mauricio Larriera.

MC Torque (2): Gastón Guruceaga; Renzo Orihuela, Diego Arismendi, Mathías Suárez, José Álvarez; Franco Catarozzi, Santiago Cartagena (60' Santiago Milano), Tiago Palacios (64' Natanael Guzman), Marcelo Allende, Darío Pereira, Franco Nicola (84' Gabriel Chocobar). Entrenador: Sebastián Eguren.

Goles: 45' Darío Pereira y 67' Franco Nicola (MCT), 93' Juan Manuel Ramos (P).