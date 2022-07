En un partido interesante y clave para ir definiendo la serie A del Intermedio, pero también para la Anual para Liverpool y la tabla del descenso para Albion, negriazules y azulgranas empataron sin goles en Belvedere. Liverpool fue gran dominador del encuentro, aunque Albion, que hasta la fecha pasada era el líder de la serie A, tuvo herramientas para defender y neutralizar los inúmeros ataques locales, e inclusive pudo generar algunas acciones de gol.

El empate deja a Liverpool primero en la Anual y en la serie, pero si triunfan Nacional y Wanderers dejará de estar en lo más alto de ambas tablas.

A la cancha

Hermoso partido a pesar de la ausencia de goles, con capacidad de ambos clubes para encarar cada situación.

Liverpool como colectivo, esos 15 o 18 jugadores que salen cada tarde a defender la negriazul, es un equipo maduro a pesar de la juventud de la mayoría de sus futbolistas, está aceitado, obedece a una idea de juego que además ya le dio premios en el campo y en la competencia. Tiene convicción en sus movimientos, y el control de calidad de que con esos movimientos y esa clase de juego ha sido reciente campeón. Como resumen, se puede decir que buscan mucho por afuera asociados, con pases en profundidad que no son pelotazos, con relevos eficientes capaces de sustituir a quienes no están o ya no estarán.

Por más que la oposición del rival sea eficaz y pensada, como la de Albion, los negros de la cuchilla van y van y tienen a sus arqueros rivales a los revolcones, a los zagueros oponiendo su humanidad a la trayectoria de la pelota, a los laterales haciendo cierres en la línea.

En eso estuvieron el Mono Yonatan Irrazabal, Ángelo Pizzorno y Federico Platero. Sobre el cuidado piso de Belvedere por derecha y por izquierda, los de adelante, los del medio, y hasta los de atrás, llegaban una y otra vez sobre el arco de los pioneros.

Albion es un equipo a esta altura de la temporada, ejecutivo, pragmático y eficiente. No sólo sabe sufrir los partidos, sino que además se acomoda para usar sus mayores armas ofensivas: la dupla José Neris-Maxi Callorda, y las pelotas aéreas. Y lo intentó un par de veces con peligro. Claro, Liverpool lo buscó no menos de diez veces con latencia de gol, que hasta que se fueron al descanso nunca llegó. Y tampoco llegaría en todo el partido.

No son buenas

En la segunda parte, en apenas dos minutos, Albion creó dos chances de peligro mientras Liverpool buscaba acomodarse.

El pionero ha logrado asentarse en la competencia de primera división y no parece un equipo desesperado por intentar como sea mantener la categoría, sino que juega lo más que puede en cada partido y lo hace bien. A veces no suma todo lo que quiere, a veces suma cuando parece que no lo dejarán, como en Belvedere, pero siempre tiene un posicionamiento positivo en campo.

En la segunda parte fue menos notorio el dominio absoluto del equipo de Jorge Bava, que igual siguió generando situaciones de peligro. Liverpool tuvo menos dinámica, pero la misma capacidad de ataque esta vez con Thiago Vecino como asistidor y Alan Medina como definidor (pero sin acierto). A Medina no le salió una, pero nunca dejó de insistir, de buscar el gol. Un gol que no llegó para los locales ni para los visitantes, que a diferencia de Liverpool quedaron más conformes con la unidad lograda.

Detalles

Torneo Intermedio 2022 – Serie A 6ª fecha

Estadio: Belvedere.

Árbitros: Andrés Matonte, Andrés Nievas, Jonathan Peña

Liverpool (0): Sebastián Britos; Federico Pereira, Gonzalo Pérez, Joaquín Sosa; Gastón Martirena, Fabricio Díaz (87’ Lucas Lemos), Agustín Cayetano, Pablo González (74’ Rodrigo Rivero), Santiago Romero (59’ Hernán Figueredo); Alan Medina, Thiago Vecino. Entrenador: Jorge Bava.

Albion (0): Yonatan Irrazábal, Rodrigo Izquierdo, Federico Platero, Ángelo Pizzorno, Francisco Ibáñez (74’ Cristian Barros), Emiliano Anchetta Santiago Correa, (64’Ousmane N’Dong), Martín Barrios 80’ Agustín Pons), Mathías Goyeni; José Neris, Maximiliano Callorda. Entrenador: Ignacio Risso.

Goles: no hubo.