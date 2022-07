La gran ausente en la delegación uruguaya será María Pía Fernández, quien tomó la decisión de operarse el tendón de Aquiles de su pierna izquierda a mediados de junio, quedando fuera de la lucha por la clasificación al Mundial. “Estos últimos años me he demostrado que puedo ser capaz de anteponerme al dolor con tal de luchar por mis sueños. Pero normalizar el dolor durante tanto tiempo me ha llevado a dejar de disfrutar el día a día, del proceso como atleta, a plantearme lo que hago, y me ha costado no poder vivir a pleno momentos importantes de mi carrera, como lo fueron los pasados Juegos Olímpicos”, contó la atleta en una comunicación en Instagram luego de someterse a la operación. Fernández trabaja en su recuperación para buscar nuevamente su mejor rendimiento rumbo al Mundial 2023 y a París 2024.