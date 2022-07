A las 21.00 de este lunes Uruguay se despedirá de la Copa América. Tras un mal torneo, el último partido de las celestes será contra Perú, que, en dos partidos jugados, tampoco obtuvo puntos.

Tras tres derrotas en tres presentaciones (0-1 ante Venezuela, 0-3 contra Brasil y el 0-5 de Argentina), las celestes quedaron fuera de las seis clasificaciones posibles que da el torneo, aunque el hoy derrote a las peruanas. No clasificarán a semifinales y, por lo tanto, no irán directo a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, no ocuparán los puestos cuarto y quinto que darán chance mundialista en un repechaje intercontinental, y por supuesto no accederán a los Juegos Olímpicos y tampoco a los Juegos Panamericanos de Chile, donde podrá participar hasta el sexto seleccionado.

Esta derrota marca el momento culminante de un golpe duro al fútbol femenino uruguayo, con una actuación muy menor a la esperada en la Copa América, donde, en tres partidos, no se han obtenido puntos, se recibieron nueve goles y no se ha convertido ninguno.

La dura derrota

Uruguay perdió su tercer partido consecutivo en la Copa América femenina al ser superado ampliamente y goleado por Argentina 5-0 en un encuentro disputado el viernes en la ciudad colombiana de Armenia.

Sin lucir especialmente, Uruguay logró emparejar el partido durante casi todo el primer tiempo, donde recién tomó el primer gol a los 43 minutos. Eso se registró en una jugada personal de Estefanía Banini, quien, ubicada cerca de defensas celestes, recogió con su muslo un centro muy largo y rápidamente tiró, y convirtió. Las jugadoras celestes protestaron la conquista, moderadamente, al entender que la habilidosa anotadora se había ayudado con un brazo en la acción de recepción.

En el segundo tiempo se produjo la debacle del equipo. Sorprendió que, de pique, el entrenador Ariel Longo produjera tres modificaciones haciendo entrar a dos delanteras (Aquino y Wendy Carballo) y una mediocampista (Pilar González) por dos volantes y una delantera (Carolina Birizamberri).

El derrumbe

El desmoronamiento de nuestro equipo fue rápido y fulminante: ante una defensa muy abierta, a los 51', Yamila Rodríguez habilitó a Banini y esta devolvió para que la delantera boquense convirtiera ante una golera desguarnecida.

A los 63' llegó el tercer golpe de nocaut en una jugada que tuvo algo de insólito, porque el gol llegó de un saque de la golera uruguaya hacia el centro del campo. Una jugadora rival cabeceó hacia adelante y Yamila Rodríguez entró sola ante dos defensas desubicadas y definió con comodidad.

Antes de esa acción había sido expulsada la mediocampista Pilar González por tomar dos tarjetas amarillas.

Lo demás, con el equipo uruguayo quebrado, sobraba: a los 68' Rodríguez llegó a su hat-trick entrando al área sola, poco después de que Longo enviara a la cancha a Karol Bermúdez y Mariana Pion. El quinto gol fue convertido por la defensa Eliana Stabile en tiempo adicionado.

Detalles

Estadio Centenario de Armenia, Colombia

Árbitra: María Victoria Daza (Colombia)

Argentina (5): Vanina Correa; Marina Delgado, Agustina Barroso, Eliana Stabile, Aldana Cometti (77 Miriam Mayorga); Romina Núñez (72 Ruth Bravo), Daiana Falfán (77 Maricel Pereyra), Mariana Larroquette; Estefanía Banini; Florencia Bonsegundo (61 Sophía Braun), Yamila Rodríguez (72 Dalila Ippolito). DT: Germán Portanova.

Uruguay (0): Sofía Olivera; Rocío Martínez, Stephanie Lacoste, Daiana Farías, Laura Felipe (65 Mariana Pion); Cecilia Gómez (46 Belén Aquino), Pamela González, Sindy Ramírez (46 Pilar González), Luciana Gómez (64 Karol Bermúdez); Carolina Birizamberri (46 Wendy Carballo), Esperanza Pizarro. DT: Ariel Longo.