A la 83a Vuelta de Portugal le quedan cuatro etapas para el cierre. La carrera lusa, considerada la cuarta mejor competencia por etapas después del Tour de Francia, del Giro de Italia y de la Vuelta a España, tiene a un uruguayo como protagonista, Mauricio Moreira.

Tras seis etapas, Moreira está segundo en la general, 7 segundos por debajo de su compañero de equipo, Frederico Figueiredo. La situación de carrera que tiene a uno y otro ocupando los dos primeros lugares fue así: Moreira tuvo la malla líder hasta la quinta etapa; ese día, en el cierre con subida en alto, tras intensos ataques, Figueiredo se escapó y terminó escalando solo, para quitarle la malla a Moreira, cosa que hizo ruido, porque Moreira es el líder del equipo.

En conversación con la diaria, Moreira habló de su momento como ciclista profesional. En primera instancia, aclaró la jugada del cambio de malla líder: “quien le dio la orden fui yo. Me gustaría contar eso. Como líder del equipo le dije a un compañero que se quedase conmigo y a Fred que arrancase, porque sé que tengo ciertos segundos para jugar a favor en la contrarreloj final y Fred no. Entonces le di a él la oportunidad de estar con la malla, que para un portugués es mucho, y, claro, de estar en el podio o ganar la Vuelta. Claro que me gustaría ganarla, como todo corredor, pero que gane el equipo es como si ganara yo. Vi esa oportunidad, yo estaba pasando un momento difícil y era muy egoísta de mi parte decirle a mis compañeros que se queden conmigo, cuando sé que tengo un compañero que puede luchar por la Vuelta o por el podio y podía sacar provecho de la etapa”.

Estás muy cerca, en la crono podés llevarte la Vuelta, y esa victoria sería la más importante de la historia del ciclismo uruguayo. ¿Qué pensás sobre la posibilidad histórica?

Todo el mundo sabe lo que significa la Vuelta de Portugal. Se dice que es la cuarta vuelta más importante después de las tres grandes. Y para mí, el año pasado haber hecho segundo y este año, haber tenido la malla líder, ser líder de la montaña y haber ganado etapas, dice muchísimo, es una alegría enorme. Y que el equipo me tenga como un líder, para mí y para el ciclismo uruguayo es un logro muy grande.

¿Cómo estás vos y como están tus piernas para los días que faltan?

Estoy bien, me encuentro bien todos los días. Esta vuelta es muy larga y muy dura, como se sabe quedan etapas de alta montaña muy dura, e incluso la contrarreloj final es muy dura, muy difícil. Pero creo que todavía tengo muchas posibilidades de ganar la vuelta y si no de estar en el podio.

¿En qué momento te sentís profesionalmente?

Estoy en un momento de plena comodidad. Plenamente cómodo con el equipo, con dos años más de contrato, donde no tengo que pensar lo que va a ser de mi futuro, y eso se vio demostrado ahora, que vengo de un año muy malo con el covid y con lesiones, pero he podido llegar bien a este gran objetivo personal y del equipo.

¿Es un sueño cumplido ser ciclista profesional?

Para todos los ciclistas de un país como el nuestro, donde difícilmente se puede salir fuera, creo que es un sueño. Gracias a Dios hay muchas más puertas abiertas. El país tiene mucho talento y en el futuro se van a ver muchos más uruguayos en el pelotón profesional.

Si tenés que proyectarte a futuro, en sueños grandes, ¿en qué pensarías?

En los mismos que tenía cuando era un niño, cuando empecé a correr: integrar un equipo World Tour y correr alguna de las tres grandes.

¿Pensás que tenés chance? Para ser sincero, lo veo un poco difícil por mi edad. No he tenido suerte en los equipos que he estado anteriormente, y hoy en día la explosión de un ciclista o lo que buscan los equipos es prácticamente de 20 años, yo tengo 27 recién cumplidos. Pero no es algo que me pare, sé lo que puedo llegar a dar y lucho día a día por tener esa oportunidad.

Sos líder de un equipo, ¿estarías dispuesto, por entrar a un Wolrd Tour, resignar eso y ser gregario?

Sí, no sería un problema porque no he sido líder toda la vida. Empecé siendo gregario, hoy tengo la oportunidad de ser líder, pero empecé siendo gregario y es algo que me gusta mucho. Personalmente me siento muy contento cuando dejo todo por un compañero. Me gusta trabajar para los demás, y si tengo que volver a serlo lo voy a hacer sin problemas