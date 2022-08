Este viernes a las 20.00 en el Gran Parque Central comenzará la segunda fecha del Clausura con el partido entre Nacional y Rentistas. Los tricolores arrancan la fecha para anticiparse a su encuentro revancha de cuartos de final de Sudamericana del martes, en Goiania, ante Atlético Goianiense. El partido no será uno más, ya que se dará el retorno de Luis Suárez al Campeonato Uruguayo, y por ello, como pasará de aquí en adelante durante un par de meses, toda la organización se sigue centrando en el equipo, pero también debe atender el renglón de la presencia de una de las más grandes figuras del fútbol uruguayo jugando en nuestras canchas.

Las butacas y los palcos oportunamente negociados ya están totalmente vendidos y los socios mantienen sus beneficios de gratuidad con canje de entradas, pero ahora además tienen la oportunidad de comprar todos los partidos de local por el Clausura en las partes laterales de la Atilio García o en el Codo, sin tener que esperar a ver si consiguen o no el canje. También los no socios lo pueden hacer. El viernes, quienes no están asociados pagarán 400 pesos en la Abdón Porte y Héctor Scarone, 800 pesos en los laterales de la Atilio García y el Codo, y 1.000 pesos en la José María Delgado.

La primera vez que Suárez jugó en la primera de Nacional por el Uruguayo fue en setiembre de 2005, hace casi 17 años, en aquel Parque Central que, aún remozado en relación al de años atrás, distaba muchísimo, en cuanto a capacidad y cuidado, del estadio de hoy.

¿Cuánto juega?

Al parecer, aunque no está confirmado, Pablo Repetto dará descanso a varios jugadores para que estén a pleno el martes en Brasil, y eso, más la suma de la suspensión automática de Nicolás Marichal, haría un equipo sustancialmente distinto al de los últimos encuentros.

Pueden jugar el Pumita José Luis Rodríguez por el lateral derecho y Mathías Laborda o Mario Risso en la zaga, mientras que para darle descanso a Camilo Cándido habrá que pensar en Lozano por la izquierda o en el ingreso de Cristian Almeida. En media cancha podría repetir participaciones Diego Rodríguez si no juega Felipe Carballo, y adelante tendría minutos desde el inicio Brian Ocampo. No se sabe cuánto tiempo jugará Suárez, ni si lo hará desde el principio o si descansará Emmanuel Gigliotti y jugará Juan Ignacio Ramírez. Sea como sea, la situación da muestras del poderío potencial de este Nacional, y además la sola presencia de Suárez ya será determinante tanto para el partido como para el espectáculo.

Por su parte, Rentistas, que ya en la fecha pasada –en la derrota como local ante Albion 4-2– debutó un equipo casi nuevo, que tuvo a los recién llegados Fabricio Buschiazzo, Gonzalo Risso, Marcos Pintos, Cristian González, Mathías Rigoleto, Gonzalo Andrada, Mathías Acuña, Maximiliano Juambeltz y Nicolás Queiroz, sustituyendo a nueve de los que días antes habían terminado su partido con Peñarol por el Intermedio, buscará, según ha manifestado su técnico, Leonel Rocco, enfocar el partido de la mejor manera posible para salir de los incómodos puestos de descenso que hoy ocupa este club que en la temporada anterior jugó la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras Nacional lidera la tabla anual con 47 puntos, Rentistas está penúltimo con 20 unidades, lo que lo ha llevado a un muy pobre promedio de las dos últimas temporadas, que lo tiene muy hundido también en la tabla del descenso.

2ª fecha Clausura

Viernes

20.00 Nacional - Rentistas. Gran Parque Central

Sábado

12.30 River Plate - Plaza Colonia. Parque Saroldi

15.00 Cerro Largo - Wanderers. Estadio Ubilla

19.30 Cerrito - Boston River. Parque Palermo

Domingo

10.15 Fénix - MC Torque. Parque Capurro

15.00 Danubio - Dep. Maldonado. Estadio Jardines

18.30 Defensor Sp. - Peñarol. Estadio Franzini

Lunes

15.00 Albion - Liverpool. Parque Saroldi

Torneo Clausura

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG Albion 3 1 1 0 0 4 2 2 Defensor Sp. 3 1 1 0 0 3 1 2 Dep. Maldonado 3 1 1 0 0 2 1 1 MC Torque 3 1 1 0 0 2 1 1 River Plate 3 1 1 0 0 2 1 1 Fénix 3 1 1 0 0 1 0 1 Boston River 1 1 0 1 0 1 1 0 Plaza Colonia 1 1 0 1 0 1 1 0 Cerrito 1 1 0 1 0 0 0 0 Danubio 1 1 0 1 0 0 0 0 Cerro Largo 0 1 0 0 1 1 2 -1 Nacional 0 1 0 0 1 1 2 -1 Wanderers 0 1 0 0 1 1 2 -1 Peñarol 0 1 0 0 1 0 1 -1 Rentistas 0 1 0 0 1 2 4 -2 Liverpool 0 1 0 0 1 1 3 -2

Tabla anual

Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DG Nacional 47 23 14 5 4 44 13 31 Liverpool 46 23 14 4 5 33 17 16 Boston River 41 23 12 5 6 29 22 7 Peñarol 37 23 10 7 6 22 15 7 Dep. Maldonado 36 23 10 6 7 30 27 3 Defensor Sp. 36 23 10 6 7 27 25 2 Wanderers 35 23 9 8 6 28 20 8 Fénix 35 23 10 5 8 20 21 -1 River Plate 33 23 8 9 6 29 22 7 Danubio 32 23 8 8 7 19 18 1 MC Torque 26 23 6 8 9 28 29 -1 Albion 25 23 6 7 10 27 40 -13 Plaza Colonia 22 23 4 10 9 19 23 -4 Cerro Largo 21 23 5 6 12 12 29 -17 Rentistas 20 23 6 2 15 21 38 -17 Cerrito 9 23 1 6 16 10 39 -29

