¿En qué cosas te inspirás para crear videojuegos? (Clarix)

En muchas cosas, muchas veces en experiencias pasadas de juegos, películas, libros, etcétera.

¿Por qué te empezó a gustar hacer videojuegos? (Bat)

Desde chico me gustaron los juegos y siempre estuve vinculado de alguna forma a ellos, ya sea organizando lan parties o juntándome con amigos a jugar. Con la llegada de internet se hizo más accesible la posibilidad de hacer un juego, publicarlo y ganar dinero, y decidí intentarlo junto a un par de amigos.

¿Cuánto tiempo estuviste trabajando para hacer Kingdom Rush? (Chimuela202158, Luna 13 y Chimuelo202258)

En el primer Kingdom Rush, aproximadamente un año. En Kingdom Rush Vengeance [la última entrega], cerca de tres años.

¿Cómo creaste Kingdom Rush? (Pancho y Tin Tin)

Lo creamos con mis amigos Álvaro y Gonzalo con mucho esfuerzo y pasión, siempre tratando de hacer lo mejor que podíamos de acuerdo a nuestras posibilidades. Cada día aprendíamos algo nuevo.

¿En qué te inspiraste para crearlo, cómo se te ocurrió la idea? (Vrilantes-13, Julia_18, Loule, Tes, Sonic3698, Otaku Amongus, Suscripu, Gatita Fantasma y CGZ)

Nos inspiramos mucho en algunos juegos que había en ese momento en los portales de internet, como Gemcraft, Cursed Treasure y otros. Pero también en juegos más antiguos como Warcraft, Lord of the Rings, Starcraft. También usamos muchas referencias de películas y libros medievales y de fantasía para la creación de los mundos y personajes. Y para el humor, mucha cultura pop de los años 80 y 90.

¿Se puede vivir de crear videojuegos? (Mafioso Islandeño)

Sin duda que sí. Como en toda actividad, hay que ser muy profesional y tratar de dar siempre el máximo para tener éxito.

¿Alguna vez recibiste críticas sobre Kingdom Rush? ¿Te arrepentís de alguna parte del juego? (CGZ)

Muchas veces. Y no, no me arrepiento; el juego, con lo bueno y también lo malo, es único en sí mismo.

¿Qué emoción sentís cuando recibís críticas? (Amisodari)

Al inicio las críticas me afectaban, pero con el tiempo uno aprende a convivir con eso y tomar siempre lo mejor, incluso de la crítica más dura. Aprendí a leer entre líneas y me ha servido para hacer mejores juegos y ser mejor profesional.

¿Qué sentís cuando sabés que la gran mayoría de esas personas que juegan a tu juego no están charlando o pasando tiempo con sus hermanos, amigos o padres? (Joao Mucha Mucha y Marvin Burguer)

La verdad, nunca me lo pregunté. Jugar videojuegos no es malo; lo que a mi forma de ver sí puede resultar nocivo es el exceso. Cuando comienza a quitarnos tiempo de calidad para hacer otras cosas, como el deporte, salir con amigos, jugar al aire libre, estar con nuestros seres queridos, etcétera, puede transformarse en un problema.

¿Cuál es tu juego favorito entre los que has hecho? (Lulu999)

Kingdom Rush Frontiers.

¿Cuál es tu videojuego favorito en general? (Mafioso Islandeño y Lunática)

Durante muchos años me gustaron los juegos de deportes. Soy gran jugador de Fifa y Pro Evolution Soccer, desde las primeras versiones, y también me gustan mucho los juegos de plataforma, por ejemplo, Mario y los FPS (de disparos en primera persona, como Call of Duty, Battlefield, etcétera). Últimamente, un juego que me marcó fue The Last of Us, sobre todo la segunda parte.

¿Dónde estudiaste para hacer videojuegos? (Messi campeón y CGZ)

No estudié para hacer videojuegos, aprendí haciendo, con tutoriales de internet y amigos que me ayudaron. Sí estudié programación en la universidad ORT, lo que me dio la base necesaria para aprender por mi cuenta a hacer videojuegos. Hoy por suerte hay varias carreras o cursos que enseñan y es más sencillo el comienzo.

¿Cuándo jugaste tu primer videojuego? (Fabri)

Me es difícil recordar, pero seguramente fue cuando tenía siete u ocho años en las famosas maquinitas en algún verano en Salinas. En PC jugaba en una 386 que tenía un amigo, juegos con cuatro colores, y en consolas comencé con una Atari 800xl a temprana edad. Mi primera PC fue una 486, tenía cerca de 12 o 13 años, y la mejor consola, la que más me marcó, fue la Super Nintendo.

¿Cómo se crean las animaciones de los videojuegos? ¿Qué aplicaciones usás? (Lunática)

En Ironhide usamos sobre todo Adobe Flash para dibujar y animar, pero existen muchos programas o técnicas.

¿Cómo se siente haber hecho un juego que juegan millones de personas, a nivel mundial? (Gliptodonte pintor 204 y Bili606)

Se siente muy bien :)

¿Es muy difícil programar? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a programar? (Luna 13)

No es difícil, tenía 16 años cuando comencé a tener contacto con la programación.

¿Cuál fue tu primer videojuego y cuántos años tenías cuando lo creaste? (La Chica Deslumbrante)

World Cup Challenge, una trivia de fútbol, tenía 29 años (empecé relativamente tarde).

¿Qué se siente terminar un videojuego? (Charizard M)

Esta pregunta puede tener dos interpretaciones. Una sería terminar un juego que esté jugando. En ese caso siento como que logre un objetivo, se siente bien.

La otra puede ser terminar de hacer un videojuego personal: ahí la sensación es satisfacción, orgullo, alivio, porque lleva varios años y muchísimas horas, dedicación y esfuerzo hacer un juego. También hay un poco de miedo de si a la gente le va a gustar lo que uno hizo o no.

¿Lo más difícil de Kingdom Rush fue armar los personajes o los gráficos? (Halcónmilenario_17)

Todo es difícil, jajaja, pero con dedicación, constancia, trabajo y pasión es lograble.