La Usina de Percepción Ciudadana llevó adelante una encuesta en diciembre de 2020 que arroja que apenas 56% de la población estaría dispuesta a vacunarse contra el coronavirus. 44% respondió de forma negativa, lo que es preocupante, ya que para que una campaña de vacunación tenga éxito debería abarcar a cerca de 70% de la población.

“No está claro si se trata de personas que desconfían de estas vacunas en particular, por andar consumiendo teorías conspiranoicas, o si, en sentido contrario, es gente que ha aprendido que la vacunación no siempre lleva a una mejoría de la situación”, dijo una de las encargadas de realizar la encuesta, que prefirió no identificarse porque no tiene su carné de vacunas al día.

“En efecto, a la población de Uruguay la han vacunado a inicios de enero con las tarifas públicas y no se nota ningún beneficio ni a nivel personal ni del país en general”, dijo la experta. “Por su parte, la vacunación reciente, con la baja del mínimo del monto imponible del IRPF, genera una especie de hastío hacia la vacunación que tampoco ayuda. La gente tiene la percepción de que cuando algo anda mal, la vacunan y listo”, agregó la académica.

Desde la Organización Mundial de la Salud le quitaron trascendencia a las cifras. “Las encuestas también decían que Joe Biden le ganaba con comodidad a Donald Trump o que Daniel Martínez iba a andar cabeza a cabeza con Carolina Cosse en las elecciones departamentales. Las encuestas inspiran menos confianza que la ambición de las grandes empresas farmacéuticas”, declaró un alto jerarca ‒como de 2,20 metros‒ del citado organismo.