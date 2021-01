Ayer se conoció la noticia de que Pablo Sitjar, dirigente de Cabildo Abierto e integrante del directorio del Banco República (BROU), fue embargado por la Dirección General Impositiva (DGI) por los adeudos de una sociedad anónima en la que era director. Tras la divulgación de este dato, Sitjar convocó a una rueda de prensa en la que responsabilizó al BROU por el impago. “No pude pagar porque E-BROU funciona mal todo el tiempo. Yo intenté transferir el dinero varias veces pero siempre me salía algún tipo de error, así que al final me pudrí. Si el Estado quiere su plata que la venga a buscar. ¿Qué quieren, que la lleve en efectivo? Son unos caraduras”. El jerarca se mostró confiado en que la ciudadanía será capaz de comprender su situación. “Cualquiera sabe que la página web del Banco República funciona como la mona. Mi situación es la misma de miles de clientes, y estoy seguro de que se sienten tan frustrados como yo de que las cosas funcionen tan mal. Es una vergüenza. Yo no soy el acusado acá: soy el acusador”.

Autoridades del Banco Central del Uruguay reconocieron que el funcionamiento del sistema E-BROU “está lejos de ser el ideal”, aunque confían en que con el tiempo irá mejorando, ya que “después de un par de fallos más, y si todo sale bien, la gente se va a empezar a pasar a los bancos privados y el sistema va a estar mucho más descongestionado”.