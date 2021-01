En un video difundido en los últimos días al que Los Informantes (diario) accedió después que todos los demás (como siempre), el pastor y generalísimo Márquez difundió sus teorías acerca del coronavirus, que contradicen toneladas de evidencia científica al respecto.

Afortunadamente, la ciencia nunca logró detener a la fe. Y la historia tiene muchos ejemplos de cuando se dio lo contrario. “Esta no es una pandemia, es una plandemia”, dijo Márquez a sus soldados. “¿No les parece demasiada casualidad que esas dos palabras tengan sólo una letra de diferencia? No creo en las casualidades ni en los milagros”.

En las imágenes Márquez se pregunta dónde está el famoso coronavirus, mirando para ambos costados, revisando dentro de sus bolsillos y detrás de sus orejas, sin éxito. “Yo no lo veo. No se puede creer en algo que no se ve. Que, para peor, solamente existe para sacarle el dinero a la gente”. Luego se retiró raudo y veloz a bordo de un Rolls Royce Sweptail.