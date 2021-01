La industria de los vehículos autónomos avanza a pasos agigantados, y se prevé que dentro de muy poco tiempo este tipo de automóviles tenga una presencia muy importante en los países del primer mundo. Si bien en Uruguay se estima que los autos sin conductor van a demorar un poco más en llegar, ya se está preparando el terreno para cuando esto ocurra. “Yo no tengo nada en contra de la tecnología, y además, esto es algo que no podemos evitar. Lo que sí me parece importante es que los coches sin conductor puedan emborracharse y chocar”, declaró el senador y ex intendente de Cerro Largo Sergio Botana. El legislador cree que los avances tecnológicos deben ser bienvenidos “siempre y cuando respeten nuestra esencia como seres humanos”. “No podemos permitir que la tecnología nos quite esa cosa tan linda de sentir el peligro al ver venir un auto a toda velocidad, sin luces y haciendo eses”.

Botana ya hizo algunas consultas con especialistas en robótica e inteligencia artificial para saber si es posible desarrollar algún sistema que emule una borrachera del conductor. “Según me explicó la gente que sabe, esto es posible, aunque bastante difícil, ya que los programas de inteligencia artificial suelen emular otras habilidades del ser humano, como el razonamiento, la capacidad analítica y los reflejos. Pero bueno, si los fabricantes de autos sin conductor quieren vender acá en Uruguay, van a tener que adaptarse a nuestra idiosincrasia”.