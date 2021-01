El regreso del presidente Luis Lacalle Pou de sus publicitadas vacaciones fue algo accidentado. Según contaron fuentes de Presidencia de la República, dos de las tres perillas que se encuentran en el despacho del mandatario y que este usa para manejar la crisis del coronavirus están averiadas. “Los técnicos vinieron y nos dijeron que era por falta de uso. En principio pensamos que era porque el presidente se había ido de vacaciones, pero después lo descartamos, porque si bien la perilla sanitaria y la perilla social estaban muy mal, y hasta tenían telarañas porque hacía meses que ni siquiera se tocaban, la perilla económica estaba perfecta, y hasta el día de hoy sigue funcionando óptimamente”. De hecho, según relataron las fuentes, los técnicos que visitaron el despacho de Lacalle Pou indicaron que la perilla de la economía está más cerca de romperse por exceso que por falta de uso.

La empresa que se encarga del mantenimiento de las perillas informó que hasta el momento no se les ha confirmado la intención de las autoridades de reparar las dos que ya no funcionan. Las fuentes de Presidencia consultadas aseguraron: “Si bien no hay nada definido, hoy por hoy lo más probable es que las perillas sanitaria y social no sean reparadas. La situación económica del país no es nada sencilla, así que gastar dinero en arreglar algo que nunca va a ser usado sería una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia la gente que la está pasando mal”.