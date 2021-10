No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Durante la interpelación de ayer al ministro de Defensa Nacional, Javier García, el diputado comunista Gerardo Nuñez afirmó que la compra de dos aviones Hércules para renovar la flota de la Fuerza Aérea fue una operación demasiado costosa, ya que los aviones fueron jubilados en España tras casi cinco décadas de uso. García defendió la compra con el argumento de que el presupuesto disponible era escaso. “Obviamente que son aeronaves con muchas décadas de uso y es imposible que funcionen como el primer día. Quizás el problema mayor sea que no los podemos usar cuando es invierno acá, ya que al tener tantos años el frío les hace mal y tienen que volver a España a pasar el verano. Pero como en invierno no hay vuelos a la Antártida, la situación no es tan grave”.

García hizo hincapié varias veces en que la compra fue la mejor opción posible teniendo en cuenta el dinero con que se contaba, y aseguró que los aviones “cumplen su función correctamente”. “La seguridad de todos los supermercados y farmacias del país está en manos de policías o militares retirados. ¿Qué tanto problema hay, entonces, en que la Fuerza Aérea tenga aviones jubilados? Porque que nadie me venga a decir que no preferiría tener un guardia de seguridad de 20 años en lugar de uno de 70. Obviamente que el de 20 años va a tener que hacer muchas menos visitas al médico y también tiene menos riesgo de caerse. Pero es más caro”.