La renuncia del fiscal de Corte Jorge Díaz, que se concretó el martes, tomó por sorpresa a varios actores del sistema político, ya que esperaban que se quedara hasta 2022. De todas maneras, ni bien se conoció la noticia comenzaron las negociaciones para elegir a un sucesor, que deberá contar con el apoyo de tres quintos de la Cámara de Senadores. Dirigentes de Cabildo Abierto (CA) se pronunciaron el sábado sobre el tema y afirmaron que por el momento el partido está “muy abierto” en materia de nombres. “No queremos ser un palo en la rueda si se llega a un consenso. A nosotros cualquier militar retirado nos sirve. Que el resto de los partidos políticos se pongan de acuerdo en qué militar retirado les gusta y nosotros votamos a favor”, anunció el senador cabildante Raúl Lozano.

El también senador de CA Eduardo Domenech explicó que su partido no tiene “demasiadas exigencias” con respecto al perfil de la persona que ocupará la Fiscalía. “Además de las cuestiones obvias, como ser una persona proba, experiente y técnicamente solvente, simplemente queremos que no se coma el verso de los derechos humanos de los organismos multilaterales, que entienda el peligro que las feminazis representan para la familia y que no le dé por mandar al Poder Legislativo pedidos de desafuero”.

El legislador aclaró que si se termina optando por un civil “no vamos a hacer un escándalo, sino que nos vamos a dedicar a sabotear al nuevo fiscal en forma silenciosa y permanente”.