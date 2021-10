Las autoridades sanitarias consideran que la pandemia de coronavirus entró en una etapa de endemia, debido a que los casos de contagios, internaciones y muertes se mantienen en niveles muy bajos pero constantes. Se estima que el virus va a mantener su circulación controlada durante mucho tiempo, por lo que recomiendan “acostumbrarse a la nueva situación”. “La etapa de endemia quiere decir que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y sus efectos, entre ellos uno de los más perjudiciales, que es la aparición de negacionistas que dicen que todo esto es una gran puesta en escena de la Organización Mundial de la Salud, Bill Gates, George Soros y los reptilianos”, explicó un experto en ciencias sociales y comunicación.

“La situación no es tan grave como cuando estos tipos decían que los hospitales estaban vacíos, pero igual hay que seguir cuidándose de ellos. O sea, no podemos esperar que desaparezcan. Lo que va a ocurrir a partir de ahora es que no los van a entrevistar en programas de radio y televisión y sus publicaciones en redes sociales seguramente interesen solamente a algunos conspiranoicos. Pero no podemos descuidarnos, porque en cualquier momento el discurso negacionista puede generar una mutación y empezar a atacar a la carne sintética, el hidrógeno verde, el antifascismo o cualquier otra causa más o menos asociada al progresismo”, advirtió el experto consultado.