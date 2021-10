No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El efecto negativo que las redes sociales tienen en las sociedades está siendo cada vez más cuestionado, y Facebook (junto con su subsidiaria Instagram) está en el centro de las críticas desde hace varios años. Primero fue por el papel que tuvo en las elecciones de Estados Unidos y el plebiscito del brexit, pero luego se sumaron las alertas por el efecto que las redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg tienen en la psicología de las personas. El fundador de Facebook consideró que estas críticas “son la prueba de que el mundo ya no nos ve como una simple estupidez en la que perder el tiempo, sino en una verdadera amenaza global. El mensaje que nos están dando es que ya no somos unos niños”. El empresario recordó las reacciones a los primeros años de popularización de Facebook y las comparó con las que genera en la actualidad. “Los que se burlaban porque supuestamente sólo servíamos para jugar al Candy Crush ahora temen por el futuro de la democracia. Antes a mí me veían como un simple nerd que inventaba formas de perder el tiempo. Ahora soy un villano de una película de James Bond”.

Zuckeberg aclaró de todas maneras que “tanto Facebook como Instagram van a seguir intentando que sus usuarios pierdan la mayor cantidad de tiempo posible”. “Por suerte tenemos tiempo y recursos para eso y además para polarizar a las sociedades y hacer infelices a los adolescentes por no poder cumplir con estándares de belleza”.