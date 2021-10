Cada nueva información que aparece sobre el caso de la contratación directa de publicidad por parte del Ministerio de Turismo durante la gestión de Germán Cardoso parece complicar más la posición del exjerarca. Ante este panorama, el actual senador colorado decidió cambiar su estrategia de defensa. “Fue todo muy turbio lo que pasó conmigo en el ministerio. La publicidad comprada sin licitación, la empresa fantasma, las contradicciones con mis asesores. Y ojo que esto no viene de ahora, porque mi suplente cuando era diputado [en referencia a Francisco Sanabria] es tremendo estafador, aparezco en conversaciones con un policía corrupto y alguna que otra cosa más. Pero por lo menos no aparezco en los Pandora Papers. Creo que eso habla muy bien de mi ética”, declaró Cardoso.

En la investigación internacional sobre empresas offshore aparecen decenas de miles de nombres de personas de todo el mundo, incluyendo Uruguay, pero el del exministro de Turismo no es uno de ellos. “Es una suerte que haya saltado todo esto de los Pandora Papers, porque de alguna manera estoy pudiendo limpiar mi nombre. Porque si en 1,2 millones de documentos no aparezco, es porque no soy de lo peorcito que anda en la vuelta. Claramente estoy fuera de la categoría de gobernante que hace negocios turbios a gran escala. De hecho, me siento más cerca de Alfredo Sánchez, el hombre de las mil gauchadas, que de Sebastián Piñera, el hombre de las mil empresas offshore”.