Finalmente el Partido Nacional llegó a un acuerdo interno para votar la creación de un fideicomiso para la erradicación de asentamientos sin que se vean afectados los fondos del Instituto Nacional de Colonización. La propuesta original de la Rendición de Cuentas era que algunos recursos del organismo se destinaran al fideicomiso, pero esto era rechazado por tres senadores nacionalistas. “Estamos muy contentos de haber llegado a este acuerdo, porque asegura que no se desvista a un santo para vestir otro. Ahora lo que falta definir es a qué política social se le sacarán los recursos para concretar este fideicomiso”, declaró Carlos Camy, uno de los senadores blancos que rechazaban la fórmula original.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también se mostró satisfecho por el acuerdo. “Estoy feliz no sólo como gobernante, sino también como productor rural, porque Colonización me dio un impulso importante cuando era un simple peón rural que no tenía dónde caerme muerto”. Con respecto a qué política social verá cercenados sus recursos, Delgado reconoció que este punto aún no está definido, aunque hay varias “candidatas”. “Sabemos que en los comedores escolares se está desperdiciando mucha comida y eso de por sí es lamentable. También está la plata que se destina a los cuidados, que es tanta que parece que fuésemos Suecia. Y otra opción es el presupuesto de Salud Pública, porque ahora que la pandemia está controlada, ya no se necesita gastar tanto”.