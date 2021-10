No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, protagonizó un episodio que hizo recordar aquella vez en que dijo haber visto a un pajarito que encarnaba el espíritu de su predecesor Hugo Chávez. En esta ocasión el mandatario le habló a un caballo durante un acto público en la cima de un cerro caraquense. Varios etólogos mostraron su sorpresa por el hecho de que el animal no haya salido corriendo al ver que Maduro se dirigía a él. “Es muy raro. El caballo no tenía aspecto de haber sido sedado, pero su actitud era muy distendida. Quizás el gobierno de Venezuela haya logrado desarrollar un método para convencer a los caballos de que apoyen a la Revolución Bolivariana más allá del estado catastrófico en que está dejando al país”, conjeturó un experto en comportamiento animal de la Universidad de Buenos Aires.

Otro experto en el tema, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, coincidió en que el fenómeno es “extremadamente inusual”, aunque consideró que la explicación es “bastante más sencilla”. “Claramente es un animal sordo. No encuentro otra explicación. La idea de que sea un caballo convertido al chavismo no es disparatada, pero si ese fuera el caso, el animal hubiera salido corriendo al ver en manos de quién está la República Bolivariana de Venezuela, como salieron corriendo tantas criaturas que en algún momento apoyaron a Chávez e incluso a Maduro. Creo que este animal definitivamente no escucha nada, por suerte para él”.