Legisladores del Frente Amplio (FA) aguardan con “mucha expectativa” las respuestas que dará Kirma Services a las preguntas que se formularán en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la gestión del exministro Germán Cardoso. El papel de esta empresa en el fallido proceso de compra directa de publicidad que desencadenó la salida de Cardoso es uno de los aspectos en los que hay más interrogantes. Desde Kirma ya anunciaron su disposición a responder “todas las preguntas que nos hagan los señores legisladores”, aunque aclararon que no lo harán en vivo, sino mediante emojis. “Para volar de Estonia a Montevideo hay que hacer como mil escalas, no podemos perder tanto tiempo. Además, el estonio es un idioma muy diferente al español, así que puede haber errores en la traducción. Es mucho mejor usar emojis, que hoy en día constituyen un idioma prácticamente universal”, escribió un representante de la empresa en un correo electrónico enviado a la investigadora.

Desde el FA reconocen que esta forma de comunicación no es la que prefieren, aunque aseguran que “sin dudas sería mucho mejor que nada”. Es que los legisladores opositores recordaron que Kirma aún no proporcionó su número de Whatsapp y la única vía de contacto con la que se cuenta es una dirección de correo electrónico. “La verdad es que al día de hoy no sabemos si vamos a recibir las caritas sonrientes, corazones y cacas con las que nos van a explicar la situación”, declaró un diputado frenteamplista.