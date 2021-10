No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a defender la prisión domiciliaria para presos mayores de 65 años. Esto incluye a varios exmilitares que están recluidos en la cárcel de Domingo Arena por delitos cometidos durante la última dictadura militar. El legislador aclaró de todos modos que “aquellas personas que cometieron delitos que enlutaron a la institución militar y son menores de 25 años no deberían ser liberados. No, de ninguna manera. ¿Qué clase de persona sería si reclamara que personas de 25 que torturaron de manera cobarde e inmisericordiosa salgan de la cárcel así como si nada y pasen el resto de su condena disfrutando de la tranquilidad de su hogar, rodeados de sus familiares y dándose la gran vida con sus millonarias jubilaciones? Sería una persona horrible, sin dudas. Pero no. Yo sólo pido que les den prisión domiciliaria si son ancianos”.

Manini Ríos explicó que su propuesta “persigue un fin netamente humanitario, que es no tener a personas de tanta edad en la cárcel. La verdad es que no sé muy bien cuántos de los presos de Domingo Arena son mayores de 65 años. Supongo que un par habrá, como también habrá algunos de 25 años y capaz que hasta alguno de 18 años. Pero repito, esto no tiene nada que ver con los militares procesados. Esto tiene que ver con los ancianos que están presos en general, porque somos todos orientales. Basta de establecer diferencias entre los uruguayos”.