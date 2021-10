Vecinos de Rivera y Cerro Largo vieron y escucharon ayer lo que según los científicos seguramente fue un meteorito que atravesó el cielo uruguayo. La versión que manejan los expertos es que el cuerpo celeste ingresó en la atmósfera a gran velocidad y a raíz de la fricción con el aire se desintegró con un destello y un estruendo, aunque sobre la noche de ayer surgió otra versión. “Ni bien se divisó el ingreso de un objeto que no se identificó ante las autoridades aeronáuticas, se dio aviso al presidente de la República. Ante la falta de respuesta por parte de este objeto, el señor presidente dio orden de derribarlo”, relató una fuente de las Fuerza Aérea. Desde Presidencia de la República confirmaron esta versión. “La verdad es que Lacalle Pou se estaba poniendo cada vez más ansioso, porque la idea de derribar un avión de narcotraficantes le entusiasmaba mucho, pero hasta ahora nunca había podido dar la orden. El motivo, básicamente, es que la Fuerza Aérea generalmente no se entera del ingreso de las avionetas de los narcos. Así que cuando este objeto no respondió, no lo dudó y dio la orden de derribarlo”.

En la comunidad científica consideraron algo “muy negativo” que se haya destruido un objeto del que quizás se podría haber extraído información muy valiosa. De todas maneras admitieron que “por lo menos pudimos confirmar que no fue un ovni, porque si se dejó derribar por la Fuerza Aérea es que no tiene ni siquiera la tecnología más básica”.