El gobierno está considerando la posibilidad de que los militares colaboren con el personal de la Dirección Nacional de Aduanas durante la temporada estival. Desde que comenzó la pandemia, los efectivos de las Fuerzas Armadas están llevando adelante una tarea de control fronterizo en el área sanitaria, pero en este caso el objetivo es otro. “Lo que queremos es que no ingresen turistas con poco dinero, porque sacan espacio en las rutas, en las playas y en las veredas de las calles, y no le dejan nada al país”, indicó el ministro de Turismo, Tabaré Viera. Las autoridades consideran que durante esta temporada el problema del “turismo pobre” no será demasiado grande, pero de todas maneras quieren combatirlo. “Creemos que la diferencia cambiaria va a hacer 90% del trabajo, porque está realmente caro para los argentinos y los brasileños. Pero si las Fuerzas Armadas pueden hacer el otro 10%, la temporada será perfecta”.

Desde el Ministerio de Defensa Nacional reconocen que la labor de evitar el ingreso de extranjeros pobres con destino a los balnearios “no está dentro de los que los militares están acostumbrados a hacer”, pero también son conscientes de que se trata de una labor “imprescindible”. “Si durante los 15 años que el Frente Amplio estuvo en el gobierno el país siguió apostando a un turismo de alto poder adquisitivo, no puede ser que justo cuando estemos los blancos se nos llene de pobres”, reflexionó una fuente de la cartera.