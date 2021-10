No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Como todos los años la llegada de la primavera trae consigo un molesto problema para los transeúntes de Montevideo: la pelusa de los plátanos. Según los alergistas, este polvillo es capaz de causar reacciones alérgicas que van desde estornudos o una leve irritación en los ojos a otras más importantes, como una úlcera de córnea. Pero la versión oficial de los médicos tiene algunos detractores. En el grupo de Facebook “No a la farsa de la pelusa de los árboles” se sostiene la teoría de que en realidad estas reacciones alérgicas prácticamente no existen y representan un problema de salud pública mucho menos grave de lo que se quiere hacernos creer. “Esta ola gigantesca de ‘reacciones alérgicas’, supuestamente por los plátanos que están plantados en la ciudad, solo es real en los medios. Es un invento de las élites para mantenernos asustados y controlados. ¿Cuántas son exactamente esas reacciones alérgicas? ¿Por qué las estadísticas reales (no las falsificadas por la mafia de los alergistas) indican que no hay más casos en primavera que en el resto de las estaciones? Esta farsa solo se sostiene porque el poder de las élites tiene controlados a los grandes medios de comunicación”.

Otros miembros del grupo va un poco más allá y aseguran que en realidad Montevideo no tiene plátanos. “¿Por qué estos supuestos plátanos no dan bananas? ¿No deberían estar llenos de monos? ¿La televisión dice que son plátanos y ya está, por eso hay que creerles? Hay que despertar”, publicó otro usuario.