Como viene ocurriendo desde hace tres fechas, Uruguay jugará su partido de hoy ante Colombia por las Eliminatorias fuera del estadio Centenario, que está siendo refaccionado para albergar las finales de la Libertadores y la Sudamericana. Los últimos dos encuentros de la celeste se jugaron en el Campeón del Siglo y el de hoy se jugará en el Gran Parque Central. “Acá lo que importa es que Uruguay gane y siga sumando para clasificar a Catar. La cuestión de los clubes es una cosa totalmente secundaria. Pero no te voy a negar que va a tener un gustito diferente relatar goles de Uruguay en el mismo lugar donde relaté los de Recoba, Bergessio o el propio Luis Suárez”, declaró un relator que mantiene más o menos en secreto que es hincha de Nacional.

Por otra parte, un comentarista radial y televisivo que se define como “un profesional ante todo”, pero que admite que fue hincha de Peñarol cuando tenía tres años, afirmó que una victoria de Uruguay ante Colombia “me va a poner muy contento, más allá de que sea en el estadio de Nacional”. “Acá somos todos uruguayos, eso es lo que importa. Pero ojo, ver a Uruguay ganar en el Campeón del Siglo tiene algo especial que es completamente intransferible. Las victorias ante Bolivia y Ecuador las festejé bastante más que si hubieran sido en el Centenario, eso no lo voy a negar. Hasta me tatué las fechas. Lo hice en las nalgas para que después no me anduvieran señalando como un periodista manya”.