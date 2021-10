No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Peñarol recibió una buena noticia de cara al clásico del domingo 31 en el Campeón del Siglo: el aforo permitido para los partidos de fútbol, que hasta ahora era de 50%, crecerá hasta 75%. El anuncio de las autoridades no sólo generó el beneplácito en filas aurinegras, sino en todo el ambiente del fútbol. El director técnico de la selección uruguaya, Óscar Washington Tabárez, se mostró confiado en que el aumento del aforo le permita alinear 14 jugadores en los partidos, en lugar de los 11 permitidos hasta ahora. “Esto de la nueva normalidad a lo mejor no es tan malo como muchos dicen. Yo creo que con dos defensas más y otro delantero, es decir, una formación 6-4-3, podríamos mejorar sustancialmente el nivel de juego de las últimas actuaciones, sobre todo en la parte de que los delanteros rivales no nos bailen tanto y los nuestros pateen al arco de vez en cuando”, declaró el entrenador celeste.

Sobre el hecho de que, de confirmarse el aumento del aforo de jugadores en la cancha, los rivales también pasarían a alinear 14 jugadores, el director técnico celeste no dudó en afirmar que la medida “sería mucho más beneficiosa para Uruguay que para nuestros rivales”. “El resto de los equipos apuestan al recambio y a los jugadores jóvenes, que si tienen menos espacio en la cancha se chocarían entre sí. La apuesta de Uruguay es a mantener lo más posible a los veteranos en la cancha, y en ese caso tener a dos jugadores cumpliendo las labores de uno es posible y ventajoso”.