Uruguay enfrentará a Argentina el viernes 12 en el Campeón del Siglo por las eliminatorias mundialistas, en un partido clave para la selección, que después de las dos duras derrotas ante Brasil y los propios argentinos en Buenos Aires, necesita levantar cabeza. La dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) es consciente de esto, por lo que ya comenzó una campaña “de presión” a los jugadores de la albiceleste. “Uruguay está muy caro, así que si vienen, después no se quejen. Porque hay lugares más baratos. Brasil está más barato. El Caribe está más barato. Hasta Miami está más barato. Pero bueno, ustedes gasten el dinero como mejor les parezca”, declaró ayer el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, en una entrevista con un medio argentino.

El dirigente aclaró de todos modos que Lionel Messi y los suyos “son más que bienvenidos” en Uruguay. “Yo lo que quiero es darles todos los elementos. Acá, a un turista, una milanesa con papas fritas le puede salir 4.000 pesos. Después que no se anden quejando en Twitter. Y hay otra cosa que considero muy importante avisar y sería muy irresponsable de mi parte no hacerlo: las cifras de coronavirus que da el gobierno están todas mal. Hablan de uno o dos muertos diarios, pero las morgues no dan abasto. No sé bien por qué es, yo creo que hay alguna variante nueva del coronavirus que se generó acá pero el gobierno no quiere decir nada para evitar la mala imagen internacional”.